Cop de puny sobre la taula de Puigdemont, que fa allò encomanat: ser el líder

Dietari 2014 Dimecres, 12.4.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

El titular d'ahir del Diari ARA, donant per fet que dos departaments de la Generalitat (un d'ERC i l'altre del PDeCAT) es volien encolomar l'un a l'altre el gripau de comprar urnes, i la picabaralla Munté-Rovira van portar una conseqüència directa immediata:per la tarda iimplicats en el referèndum al Palau de la Generalitat per posar ordre.Ja són només cinc els mesos que resten per la data límit per celebrar la votació, i cada vegada elserà més alt. Més dubtes aniran emergint i més accions reals preparatòries (com la 'futilesa' de comprar unes urnes) s'hauran d'anar executant. I la unitat d'acció és el més important, una lliçó que, amb teràpia de xoc, hem anat aprenent en els últims cinc anys. Ara bé, ara ha quedat més clar que mai queAlgú capaç de posar pau en les possibles friccions de l''equip', mantenir tothom motivat, i sobretot mostrar-se més determinat i clarivident que ningú per anar cap a la meta -i sense objectius personals o partidistes ocults-. I. És difícil visualitzar-lo com a líder de CDC o del PDeCAT, ja que de moment dóna la sensació que la seva prioritat màxima és la independència, fins i tot més enllà d’afavorir seu partit.Poc ha transcendit de la reunió d'ahir, a banda de. Ara bé, és d'imaginar que el cap de l'executiu català ha fet un toc d'atenció a tothom i una crida a la responsabilitat i a la discreció. Puigdemont és conscient que gran part de l'èxit estarà en(cens, personal que treballi durant la jornada electoral, observadors internacionals, etc.). I que de filtracions, que tantes vegades han jugat molt en contra del procés, com menys millor. No ajudaran per aconseguir a aquest objectiu. De moment

