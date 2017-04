A què carai estan jugant a aquestes alçades?

Dietari 2014 Divendres, 14.4.2017. 22:14 h

Article escrit per Guifré Jordan

Gir diabòlic en les gravacions que es filtraven ahir d’una conversa privada del número 2 del PDeCAT, David Bonvehí. Els dos també dinaven al mateix restaurant quan la trobada dels quadres exconvergents estava tenint lloc. Ella li pregunta a ell si ja li ha enviat un WhatsApp a Oriol Junqueras, se suposa que per fer-se ressò de la conversa.El xoc en les files sobiranistes és espasmòdic, la incomprensió dels fets és monumental. Ningú no entén com s’ha obert aquesta ferida al nucli dels partits que conformen Junts pel Sí i, per extensió, a la clau de volta de l’èxit independentista: a la. Quan part de l’opinió pública dóna per fet que Esquerra és qui ha filtrat els àudios tot disparant-se un tret al peu, David Bonvehí i Marta Pascal han fet una roda de premsa oni no han volgut obrir encara més la ferida.Ara bé, sí que han cridat ERC a aclarir els fets. A més, han avisat que aniran a la, un fet que molts han criticat perquè es tracta de deixar a mans de la justícia espanyola un cas que podria acabar molt malament. La conclusió de tot plegat és que, de portes enfora,r. Esquerra reconeix que Estefanell i Culell eren al dinar però evita dir que hi tinguin res a veure i apunten als “enemics del referèndum”. També és el CNI responsable d’això? Difícil de creure.L’altra reflexió de l’episodi, en forma de pregunta retòrica i estalviant-nos paraules més gruixudes és clara:Tant uns com els altres. Semblava que ara sí que els partits havien deixat a un segon pla els partidismes, però continuen latents. Mai han desaparegut. Sigui com sigui,per aquests motius. Fins i tot mirant-se de reüll el PDeCAT i ERC, CUP mirant de reüll els dos anteriors i la ciutadania mirant-se tota l’esceneta també de reüll. Queden molt pocs mesos pel moment final.L’únic positiu de tot plegat: el presidentPosseït per posar les urnes i deixar Catalunya a les portes de la independència.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí