Obligatorietat de governs de coalició en una Catalunya Estat?

Dietari 2014 Dissabte, 15.4.2017. 21:09 h

Article escrit per Guifré Jordan

La setmana santa ha estat un regal de Déu, mai millor dit, perquè la polèmica de la gravació filtrada de David Bonvehí, amb ERC com a sospitosa d’estar darrere, ha caigut en un moment en quèi la gent està molt més atenta d’aprofitar els primers rajos de sol potents de la primavera que del procés. Amb tot, avui La Vanguardia ha tret unaper unes hipotètiques eleccions al Parlament de Catalunya i els resultats –anteriors a la polèmica– confirmen la dinàmica dels últims mesos, per bé que el desenllaç de tot el serial del referèndum farà canviar com un mitjó el panorama.Els sis diputats de la CUP donarien la majoria absoluta a l’independentisme per la mínima, mentre que a l’altre banda de l’hemicicle, C’s es mantindria en certa manera amb 22, i l’assemblea dels comuns no els duria més enllà dels 16, un més que el PSC i dos més que el PP. ERC-PDeCAT-CUP sumarien un, pel 47,5% que van sumar el 27S, però aquí el més important ja no és què sumaria l’independentisme en unes eleccions, sinó en un referèndum. I a aquest 46% se li ha de sumar ben bé–en l’últim CEO, tres i escaig de cada deu votants de l’òrbita Colau es declaraven partidaris de l’Estat propi.Realment, és més útil veure el percentatge d’independentistes dins els comuns que escoltar els seus líders, que continuen presos d’una ambigüitat comprensible, tenint en compte que s’aferren a no renunciar a aplegar tant sobiranistes com unionistes. L’autocondemna, a més, va ser ratificada en l’assemblea de la setmana passada, quan van assumir uns estatuts novament ambigus. Avui, en una entrevista a Europa Press, ha afirmat quea. Segur? Jo no les tinc totes.En qualsevol cas,. ERC+PDeCAT no sumen, un tripartit ERC+CUP+Comuns tampoc (amb el PSC sí, però...), una aliança de dretes tampoc, com així un tripartit netament espanyolista C’s+PSC+PP...Dependria del sistema electoral. Si és com el britànic o el dels EUA, el foment d’un bipartidisme eliminaria tota coalició i pluralitat. Per contra, el sistema actual tampoc descarta majories absolutes que no solen fer cap bé als països.Per què no s’adopta un sistema com el belga o el suís, que obliguen els partits a posar-se d’acord i governar conjuntament sigui quin sigui el resultat?, però els possibles beneficis serien molt més grans:dins el propi govern per temes de, més facilitat en arribar aen temes bàsics que requereixen polítiques a llarg termini i més implicació de les formacions en construir el país.de posar-s’hi d’acord i adopta una posició frontista que tampoc aporta res.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí