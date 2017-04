Davant els vaivens partidistes... tapem-ho amb una DUI!

Dietari 2014 Dimarts, 18.4.2017. 23:55 h

Article escrit per Guifré Jordan

El malestar entre el PDeCAT i ERC per la gravació del dinar de Manresa de David Bonvehí encara s’allarga. Avui el màxim damnificat de la filtració ha anunciat que finalment no anirà a fiscalia per denunciar el cas, ja que no vol escenificar encara més divisió en el si de Junts pel Sí o “pertorbar el procés”. A més, no ho ha dit però anar al ministeri públic espanyol després d’haver-lo criticat ferotgement durant anys potser no era l’opció més assenyada. Ara bé, ja ha deixat clar, sense dir-ho, que creu que ERC està darrere de la trama i ha dit que és “incomprensible” que els republicans no hagin fet declaracions en els últims dies. “Em sap greu i no ho entenc”, ha reblat.Amb tot, unes hores després, Oriol Junqueras ha parlat durant un acte amb Xavier Sala-i-Martín, on ha tirat pilotes fora, no ha donat cap titular sobre l’assumpte, però sí que ha ‘tapat’ la polèmica deixant anar un comentari substanciós: si el referèndum no es pot celebrar, creu que Catalunya hauria de fer una declaració unilateral d’independència. I ho ha justificat dient que això ja estava al programa electoral de Junts pel Sí. És un farol? Una mesura de pressionar i posar la por al cos a Madrid? Va de debò?En qualsevol cas, els dos grans partits independentistes ja s’estan llepant les ferides d’una setmana santa que ha estat tot un calvari i tot apunta que aquest divendres faran un gran acte d’unitat. El Govern en ple signarà un compromís amb el referèndum per esvair dubtes. Els detalls s’estan coent, però sembla clar que és una reacció als esdeveniments no només d’aquests dies, sinó de les últimes setmanes. La pregunta és: les improvisacions seran la constant quan l’executiu de Rajoy comenci a tombar tots els intents per posar les urnes a Catalunya? O hi ha pla d’acció dissenyat?

