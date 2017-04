Hem d'esperar a que la llotja del Bernabéu s'acabi d'esfondrar?

Dietari 2014 Dijous, 20.4.2017. 23:17 h

Article escrit per Guifré Jordan

Poc a poc,. Si ahir coneixíem la detenció del successor d’Esperanza Aguirre a la presidència de la Comunitat de Madrid,, i també les imputacions del director i president de La Razón, avui hem vist com la Guardia Civil registrava seus de les potents empreses. Tot, per buscar proves per demostrar que van finançar il·legalment la campanya electoral del PP en les eleccions autonòmiques de 2011 a Madrid.A més, avui hem descobert més detalls sobre les investigacions judicials a. Resulta que han pressionat reiteradament la presidenta actual de la comunitat madrilenya, Cristina Cifuentes, perquè no aixequés la catifa destapant possibles irregularitats en l’empresa Canal de Isabel III fins al punt de parlar d’ella com a ‘puta’ i ‘zorra’ en converses telefòniques entre ells. L’objectiu era encobrir acèrrimament un presumpte empresari corrupte que havia tingut tractes amb el PP.Tot això, el dia que, cada vegada més acorralada, ha anat a declarar com a testimoni en el judici del cas Gürtel. A la sortidadavant dels mitjans de comunicació per defensar González. Un fet que ha succeït dos dies després que es conegui quehaurà de declarar també com a testimoni en el mateix judici. Tota l’estructura del palco del Bernabéu ha patit una gran sacsejada. L’enèsima sacsejada. Però això és només part d’un procés molt llarg, que de moment ni tan sols ha fet que el PP perdi el control de la Moncloa.Perquè caigui del tot els de Rajoy haurien de deixar de governar, i l’alternativa no ha de ser el PSOE. Tant uns com altres a l’executiu controlen el poder judicial i, així, eviten estirar de la ‘branqueta’ –com deia Pujol– fins i tot amb el contrincant. No sigui que ells també caiguin. I perquè els dos partits s’esfondrin, quants anys o dècades haurem d’esperar?

