Sant Jordi, punt d'inflexió per l'ànim independentista?

Dietari 2014 Dissabte, 22.4.2017. 23:23 h

Article escrit per Guifré Jordan

Alguns recordaran que fa tres anys l'ANC va posar la data de laI sí, dos anys després no només encara no s'ha complert l'objectiu, sinó que ni hem votat de manera oficial a cap referèndum. Un fracàs? Un motiu per desistir, per deixar-ho córrer? Sii molts són pessimistes de cara al final del procés, aquest Sant Jordi es demostrarà que el cor de la societat civil encara batega. I. Tot i els entrebancs, es visualitzarà resistència independentista.El Pacte Nacional pel Referèndum viurà el seu dia gran ja que tindrà prop de. L'1 de maig tornarà a sortir a la caça de rúbriques i al llarg del mes vinent farà un gran acte final i donarà per acabada la seva feina, ja que no haurà pogut convèncer l'Estat d'autoritzar la votació. Des del primer dia el PNR ja va néixer amb data de caducitat, però els seus propis líders n'eren conscients. La finalització de la feina representarà (a falta de potser una última reunió Puigdemont-Rajoy)Al juny es descobrirà potser la data i la pregunta, però potser el xoc legal no s'activarà fins el propi setembre.En qualsevol cas, les firmes poden animar i fer escalfar motors a la gent. I una altra cosa que ho farà és. L'entitat repartirà milers de, pensats perquè la gent els posi al balcó, on s'hi podrà llegir 'Sí'. Es tracta d'intentar tornar a instaurar el clima de 2014. I tot passa per aquest Sant Jordi per poder-ho aconseguir.El govern espanyol, però, no perd l'oportunitat tampoc de treure el cap en un dia tan nostrat.corre per Barcelona aquests dies en motiu de la candidatura catalana per fer de Sant Jordi un patrimoni immaterial de la, i ho fa per deixar clar que això es fa sota aixopluc de la Moncloa (no hi ha més remei). Fins i tot ha anat a un acte en aquest sentit, cosa que ha generat tanta polseguera i rebuig, que fins i totdel seu càrrec com a protesta. Mentrestant, elamb un centenar d'actes al Principat amb 600.000 díptics per combatre l'independentisme. L'inici d'una paradoxal campanya del No?

