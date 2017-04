Dietari 2014 Diumenge, 23.4.2017. 23:34 h

Article escrit per

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al

Segueix-nos i digues la teva també al

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs

Carles Puigdemont, discurs de Sant Jordi, primera hora del matí davant l'autoinvitació de Soraya Sáenz de Santamaría a la trobada pública d'editors per reivindicar que la Diada de Sant Jordi esdevingui Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco: "Si aconseguim el reconeixement de la Unesco per aquesta festa no serà gràcies als hereus polítics d'aquells que van perseguir la cultura catalana durant dècades sinó a aquells que han mantingut viva la flama de la cultura amb el seu esforç".Amb aquesta declaració d'intencions, el Sant Jordi més polític de les darreres dècades ha desembocat en una riuada massiva de gent adreçant-se als punts de recollida de signatures a favor del referèndum, que impulsava el Pacte Nacional pel Referèndum. Avui signaran més autògrafs els ciutadans que els escriptors! Exclamàvem els dos autors del Zeitnot. El Dietari del Procés II, que hem estat a l'abast de vostès al llarg d'aquesta festivitat tant a Badalona com a Barcelona.Al mateix temps, a França es disputaven les eleccions a la presidència de la República, amb el resultat del pas a la segona volta de Macron i Le Pen. Tota l'emoció servida pel desenllaç el 7 de maig. Precisament el desenllaç del Procés és el que reclamava la majoria civil que ha omplert milers de fulls de suport pel referèndum, a l'espera de l'impàs perquè es conegui la data i la pregunta que tant inquieta a la CUP com a la ciutadania en general i, finalment, la signatura del decret de convocatòria d'aquest plebiscit prevista pel mateix mes de setembre.De ben segur que avui, que ens hem pogut tornar a comptar tots, hem anat a dormir després de celebrar els gols impossibles de Messi a Mordor una mica més optimistes en referència a la nostra pròpia capacitat d'autosuperació, per afrontar aquest desenllaç amb èxit. Som un dia més a prop.