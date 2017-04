No només al referèndum la gent haurà de triar entre identitat i eficiència, també en el municipalisme del futur

Dietari 2014 Dilluns, 24.4.2017. 21:42 h

Article escrit per Guifré Jordan

L'escombraria que està sortint al voltant del PP de la Comunitat de Madrid cada vegada és irrespirable. El 'palco del Bernabéu' està a l'ull de l'huracà, ide la condició de regidora i portaveu del PP a l'Ajuntament de la capital de l'Estat per "no haver controlat prou" a Ignacio González quan era la seva mà dreta al govern de la Comunitat de Madrid. I potser també perquè creu que en els propers dies estarà imputada?La política municipal, ai, la política municipal... Què en farem dels municipis si Catalunya arriba a ser independent? La setmana passada, la fundació Irla, propera a ERC, presentava un. I la diferència entre un i altre model és abismal. Al Principat, arrossegat per l'Estat espanyol i amb la influència francesa,Dinamarca, Finlàndia i Suècia donen un paper cabdal als municipis, que gestionen directament fins i totamb supervisió estatal.Els governs locals tenen, en conseqüència, molts més recursos tant humans com econòmics, ja que reben fins i tot els impostos sobre la renda i de patrimoni. Just al contrari que a l'Estat espanyol, on la recentralització i la limitació del marge de maniobra municipal és menor amb la LRSAL.Només hi ha un 'obstacle' per poder adoptar un model més proper al nòrdic: el número de municipis. És evident que no té sentit que un poblet de 100 habitants se n'ocupi, però és que. Fins al punt que a Dinamarca només hi ha 78 consistoris, per 948 a Catalunya, amb una població equivalent.. I tant Roger Barres com altres analistes són conscients que això suposaria uninassumible per molta gent, pels quals el seu poble és la seva identitat.Però és clar, un nou país s'ha de construir de manera diferent a l'anterior, oi? O és per fer un Espanya bis? Potser hi ha una opció intermitja, com ara fusions voluntàries o fusions a la força però mantenint els municipis originals amb alguna figura simbòlica i sense poder polític?. El mateix dilema al qual s'hauran d'afrontar centenars de milers de catalans que se senten arrelats a Espanya (per origen, normalment), però que també hauran de reflexionar sobre quin grau d'eficiència i proximitat volen del seu estat.

