Imposar la legalitat catalana

Ja es coneixen les dates perquè Carme Forcadell, Coromines, Simó i Barrufet declarin davant del TSJC, per permetre tirar endavant la votació de la resolució del referèndum al Parlament. Preparin-se per tornar-se a mobilitzar a partir del 8 de maig. Ara bé, la principal novetat és que Joan Josep Nuet ha estat finalment inclòs a la causa per voluntat de la magistrada del cas, i ell s’ha mostrat igualment ferm. Així, la fotografia que els comuns fan mans i mànigues per evitar, es produirà: Nuet serà un dels imputats per desobediència al costat de Junts pel Sí i la CUP.



L’ocasió és excel·lent perquè els comuns es defineixin definitivament i es decantin a favor de la lluita per les llibertats que està lliurant la societat civil catalana, d’una vegada per totes. Tanmateix... veurem quina és la reacció del grup parlamentari. Seguiran posant tants pals a les rodes com fins ara?



A banda d’això, Lluís Llach s’ha erigit com a protagonista inesperat del dia, després de l’aparició d’un nou reportatge de Cristian Segura, amb intenció, per El País. Les declaracions que el periodista ha anat captant, de manera hàbil, en diversos actes del cantautor de Verges són: «En el moment que tinguem la llei de transitorietat jurídica, allò obligarà tots els funcionaris que treballen i viuen a Catalunya. El que no la compleixi serà sancionat. S’ho hauran de pensar molt bé. No dic que sigui fàcil, al revés, molts d’ells patiran. Perquè dins dels Mossos d’Esquadra hi ha sectors que en són molt contraris».



L’oposició, com era d’esperar, s’ha mostrat escandalitzada. Se n’ha intentat fer un casus belli, com el que es va fer del jutge Santiago Vidal, però l’independentisme sembla que més enllà d’unes declaracions de Neus Munté, no ha picat. De fet, algú ja ha demanat la dimissió de Llach, però si Junts pel Sí fa dimitir al seu diputat independent per dir obvietats, hi haurà molta gent que ens emprenyarem. Ja n’hi ha prou de sucursalisme i de ser nosaltres els que hàgim de fer les mostres més grans de puresa prenent totes les mesures que només nosaltres prenem.



Si volem ser un Estat independent, només ho podrem fer saltant el mur –en algun punt d’aquest full de ruta que estem travessant- de la legalitat espanyola. Serà a través d’una DUI que vindrà abans o després d’un referèndum però, en qualsevol cas, el que està clar és que la nostra legalitat s’haurà de fer respectar, com la resta de països democràtics i no democràtics fan respectar –amb més o menys encert- la seva. Evidentment que els funcionaris s’hauran d’atènyer a les obligacions que marqui l’administració republicana catalana, i hauran de ser sancionats si no ho fan. Faltaria més, quin control del país tindríem si no fem imposar (imposar, sí) la nostra legalitat?







Article escrit per Oriol Jordan

