'Totum revolutum' beneficiós

Dietari 2014 Dimecres, 26.4.2017. 22:15 h

Article escrit per Guifré Jordan

L'actualitat judicial a l'Estat aquesta setmana és ja de les més potents que es recorden. Després que el PP patís un cop fa uns dies amb Ignacio González -no sense, ja que resulta que el Fiscal en cap anticorrupció hauria fet moviments per apartar el fiscal que s'ocupa de l'operació Lezo... per ser massa contundent amb el partit que, en última instància, els dóna de menjar a tots- ara és el cas Pujol el qui pren força.. Unes hores després, però, de matinada, el traslladaven de Madrid a Barcelona per fer escorcolls a casa dels seus pares, al seu despatx i a la casa familiar de Queralbs. Es tracta de guanyar esclafant l'adversari. Humiliant-lo.D'altra banda, el dia ha tingut de niu com a protagonista Lluís Llach. La pràctica totalitat de la premsa unionista ha presentat l'assumpte com l'avantsala d'un cop d'estat per anar a un estat totalitari que reprimeix els dissidents. Fins i tot els 'revolucionaris' comuns s'han apuntat a l'escarni. Ara bé, com el Dietari deia ahir,. I és que Llach no diu res de l'altre món: és clar que un estat, per ser efectiu, haurà d'acabar sancionant els qui ignorin les seves lleis. Sempre i quan pugui esdevenir estat. Aquesta és la clau.Així com als mitjans, al Parlament de Catalunya la polèmica amb Llach també ha tingut presència, però l'esdeveniment que pot tenir més rellevància en el futur és que laés més a prop de ser aprovada. No sense embolic a la cambra catalana per part dels no independentistes, la modificació ha superat les esmenes a la totalitat. I això és el més important: malgrat el soroll, tot continua el seu curs. I possiblement polèmiques com les de Llach o l'actualitat de l'Espanya -i la Catalunya- corrupta fan que el govern català treballi sense el focus tan a sobre, encara que ho sembli. Avui Puigdemont ha criticat el. Però potser aquest 'totum revolutum' és fins i tot positiu!

