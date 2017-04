La valencianofòbia de 'La Caudilla de España'

Dietari 2014 Divendres, 28.4.2017. 22:19 h

Aquests dies de judicis i funeràries ens hem fixat en la visita patrocinada per diverses empreses de Susana Díaz, la que molts anomenen la Caudilla. Com bé saben, la presidenta de la Junta de Andalucía ha estat repartint a tort i a dret contra el procés a casa nostra mateix i, fins i tot, l’altre dia l’expresident Zapatero la justificava dient que els catalans l’odiem perquè és dona i andalusa. Ho diu ara que justament comença la Feria de Abril de Catalunya (on aquest any entitats sobiranistes com l’ANC i partits independentistes com ERC s’hi han abocat de ple). També pot anar a buscar qué pone en tu DNI, al lloc de naixement de l’expresident Montilla o l’actual cap de l’oposició Arrimadas. Com es nota que l’andalusa, i dona, necessita vots, tirem pel boc gros.



Amb etnicismes no arribarem enlloc. Susana Díaz faria bé de guardar-se els insults perquè està arruïnant la seva autonomia i intoxicant la resta de l’Estat amb la catalanofòbia clàssica, i miserable de sempre, per tal d’arreplegar aquests vots per guanyar les primàries. Ja ens ho coneixem, ja no ens enreden, és per això que ja no es molesten a dir-nos paraules amables per enredar-nos. Som escòria. I en aquest context, Díaz s’ha permès d’atacar Compromís, la formació valenciana liderada per Mónica Oltra, dient-los «esquerra inútil» per haver impedit el debat d’una moció (conjuntament amb ERC i Podemos) on es defensava un suposat corredor mediterrani que... passava pel centre. No es perdin la resposta en roda de premsa d’Oltra: «Corredor mediterrani, que passa per on? Pel mediterrani. Per on no està el mediterrani és el corredor central. Per què? Perquè passa pel centre d’Espanya. Vale?». I ha simplificat no sense un paternalisme evident: «’Hay playa', Corredor Mediterrani; no 'hay playa': Corredor Central». El mateix que dir... senyora Díaz, torni-se’n a primària a repassar geografia.



Si Susana Díaz entra en el terreny de la promoció, ara, de la valencianofòbia, potser es trobarà d’aquí a 10 o 15 anys amb una DUI del País Valencià sobre la taula. És curiós veure com aquests atacs sobtats s’han produït un cop València ha decidit fer un pas endavant en la denúncia de l’espoli fiscal, i en la defensa del corredor mediterrani (el primer que s’hauria d’haver teixit, en un Estat de lògica). Però com que la lògica d’aquest Estat és de matriu castellana, fa 25 anys es va creure molt més necessari connectar Madrid amb Sevilla i, nosaltres, que no ens n’hem adonat –de forma majoritària- fins fa ben poc hem de seguir aguantant que vingui la Sra. Díaz a Barcelona a insultar-nos a la cara, mentre fa gala del seu etnicisme de tall socialista espanyol.



