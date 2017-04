La Diada de la cruïlla en el moment més calent

Dietari 2014 Dissabte, 29.4.2017. 20:22 h

L'assemblea general ordinària d'avui de l'ANC a Granollers ha estat una bassa d'oli. Totes les esmenes que s'havien presentat s'han cuinat abans d'arribar a la cita i no hi ha hagut absolutament cap oposició als protocol

·

laris informes, al pressupost i al full de ruta pels propers mesos. Tota una demostració, segons ha dit la pròpia entitat, d'unitat, cosa que es pot interpretar com un model pels polítics. L'entitat, a més, ha collat tímidament Puigdemont -que ha fet acte de presència- perquè destapi ja la data i la pregunta de la votació.

Amb tot, l'ANC s'ha mostrat en plena sintonia amb el Govern, fins al punt que ha anunciat una nova manifestació multitudinària per l'11 de setembre vinent. Just el moment en què la tensió es preveu màxima i el referèndum estarà a l'aire. Si es fan bons els pronòstics i la votació se celebra el 24 de setembre, la marxa caurà en plena campanya electoral d'una votació que representa una cruïlla. Els catalans hauran d'escollir entre el Sí a un nou país i la possibilitat de començar des de zero amb una renovació total, o l'immobilisme i continuar a mercè d'allò que votin 40 milions de persones a la resta de l'Estat.



És per això que el tema de l'acte d'aquest any tindrà una cruïlla com a protagonista: la del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, en ple centre de Barcelona. L'organització no n'ha desvelat massa més detalls, però algunes informacions ja apunten a que s'organitzaran diversos focus d'aquesta mobilització per Barcelona. I, simultàniament, tots hauran de moure's cap a la cruïlla en qüestió. El resultat ha de ser una confluència multicolor (les samarretes de les últimes cinc Diades estan cridades a jugar un gran paper) que formi el dibuix d'un signe de suma, '+'. No hi ha confirmació oficial, però la idea és força més engrescadora que l'any passat. Sobretot, perquè aquesta sí que hauria de ser l'última vegada que el poble surt a reclamar la independència.



El pas immediatament posterior ha de ser votar-la i sortir de dubtes d'una vegada per totes. Puigdemont continua decidit a celebrar el referèndum, s'hi ha refermat avui a l'assemblea de l'ANC (on ell i Carme Forcadell han rebut una ovació dempeus i uns crits d'independència durant dos minuts quan han entrat) i ha afegit un detall: en les properes setmanes farà l'última oferta a Madrid per negociar el referèndum abans d'accionar la palanca unilateral.