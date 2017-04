Sr. Zapatero: encara no sap que la resignació autonomista catalana ha acabat?

Dietari 2014 Diumenge, 30.4.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

… Ai, Zapatero… Por qué no te callas?, que deia aquell. L’expresident del govern espanyol, que va aconseguir ser un delsque tenen contra les dones i contra els andalusos, ho ha tornat a fer aquest diumenge. En una entrevista a El Periódico –diari que, d’altra banda, s’ha convertit en una eina més al servei de l’unionisme institucional–,per solucionar qüestions de convivència. És clar, és millor no fer res, fingir un diàleg ja esgotat i no resoldre el problema de fons.Com a argument extra per rebutjar-lo, diu que. Què hi ha de dolent en una divisió? La societat espanyola no porta més d’un segle dividida entre ‘gent de dretes’ i ‘gent d’esquerres’? I què? No fer aquest referèndum farà que la gent no estigui tan dividida? Bé, és clar que no, perquè gairebé. Les paraules de Zapatero no tenen ni cap ni peus, volen espantar plantejant la divisió com quelcom maligne.Un argument complementari a aquest és que un plebiscit no aporta res: “Al Quebec n’han fet dos i no ha servit de res, d’acord?”. Doncs no, no estem d’acord.. Li sembla poc al senyor Zapatero? Veu millor que la gent mai pugui dir si està d’acord o no amb la qüestió?D’altra banda, l’entrevista a l’autor del celebèrrim ‘apoyaré...’ ha donat encara més de si, ja que ha intentat identificar l’origen del procés independentista., cosa que, a falta que els historiadors del futur ho confirmin, té força sentit –per bé que les consultes populars ja havien començat l’any anterior, que això no és un bolet que surt d’un fet aïllat–. Ara bé,. És clar. Per què no tornem a l’any 1935, just abans de la Guerra Civil, que és on també ens vam bifurcar?Aquí no es tracta d’involucionar cap a un punt que pot dur a la mateixa casella de sortida i ens pot situar, d’aquí a 5 o 10 anys, al mateix punt d’ara. Es tracta d’avançar tenint en compte la casella on som ara, i es plantegen per què el Principat no pot tirar endavant una política energètica pròpia, per què no pot acollir refugiats si vol o bé anar a l’exterior per internacionalitzar el paísperquè era impossible pensar en la independència de manera realista. Ara tot això ha canviat. I, senyor Zapatero, a molts els seria inviable tornar a pensar de manera autonomista a partir d’ara.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí