Us aixafarem quan ens doni la gana

Dilluns, 1.5.2017.

Només a Catalunya hi ha situacions caòtiques a les principals infraestructures. No és una casualitat, volen que siguem un país de tercera, tenint potencial de primera

Aquesta és la frase que hem de tenir enregistrada al cervell si volem triomfar. Ho han fet amb la Seguretat Social, tal i com es vantava l’exministre Fernández Díaz en una conversa amb l’excap de l’Oficina Anticorrupció catalana. Ara arriba el torn dels aeroports. Sabien que l’operació tornada del pont de l’1 de maig comportaria un excés de passatgers que quedarien aturats en una ratera a causa de la nova normativa restrictiva aplicada als ciutadans europeus que viatgin per l’espai Schengen.



Si un català, un francès, un alemany o qualsevol membre de la UE ve d’un país de fora, com ara el Japó, Gàmbia o el Brasil, també haurà d’ensenyar el passaport a l’arribada a l’aeroport d’El Prat. Ahir els efectius de la Policia Nacional (espanyola), encarregats del control duaner eren pocs i alguns varen fer una vaga encoberta, segons han denunciat diversos usuaris. Quan el conflicte es va materialitzar i, el ciutadà (com quan hi ha vagues la metro, per exemple) va tornar a pagar els plats trencats, tant AENA (els aeroports espanyols) com la Policia espanyola es van anar espolsant culpes entre ells.



Els polítics catalans van denunciar l’actitud de l’ínclit Enric Millo. On era el delegat del Govern d’Espanya? A Pedralbes es viu millor. Millo estava escrivint tuits de felicitació a Rafa Nadal des de la tribuna d’autoritats del torneig de tennis del comte de Godó, el torneig que hauria de ser Masters 1000 per tradició, i que s’ha quedat en un irrellevant torneig de 500. La qüestió és que a Millo, que encara no s’ha pronunciat, no li cal ni respondre. L’Estat espanyol torna a demostrar, una vegada més, que més enllà de manifestacions polítiques nostres, segueixen tenint la paella pel mànec per detonar les nostres infraestructures si ens passem de la ratlla. Oi que no han sentit per la televisió problemes amb les rodalies, la sanitat o l’aeroport de Madrid mai?



Tinguem clara una cosa, doncs. Si el dia D no fem el més important, que serà controlar les infraestructures més importants –sí, coaccionant els funcionaris perquè acatin la nostra llei, correcte-, no hi haurà DUI que valgui. Recordem-ho amb el desig que el Govern també hi estigui treballant. No hi ha independència si no hi ha país on declarar-la.







Article escrit per Oriol Jordan

