Que continuïn empastifant països de males arts diplomàtiques!

Dietari 2014 Dimarts, 2.5.2017. 21:51 h

Article escrit per Guifré Jordan

Poc a poc, el govern de Rajoy es va adonant que d'una manera o altra Catalunya votarà per la independència en un referèndum que pretendrà que sigui vinculant. Diguin el que diguin les sentències del Tribunal Constitucional.i. Quina és la solució que han trobatper tal de deixar sense efecte el plebiscit fins i tot si se celebra. Està clar, una independència només ho és si la resta d'actors internacionals la 'compren'.En les últimes setmanes el control dels moviments diplomàtics catalans ha estat tan gran, i alhora matusser, que no paren de sortir notícies d'extorsions de l'Estat a gent diversa. Unqüestionant-li que participés en un acte amb Artur Mas a París. La mateixa setmana, dosexplicaven el contingut d'una reunió amb un diplomàtic espanyol "extremadament educat" però que arrufava el nas perquè havien tirat endavant mocions a la cambra dels comuns contra la judicialització del procés. També havien rebut una estirada d'orelles per haver impulsat un grup de debat sobre Catalunya.L'última jugada del ministeri d'Exteriors ha estat presumptament, pressionar el Marroc perquè fes cas omís d'una missió comercial conjunta entre el Principat i Flandes.. Això sí, amb les sospites de pressions espanyoles arribant a diaris belgues. Si el conflicte cada vegada empastifa més països, serà tanta gent la que es voldrà cobrar "favors" fets a Espanya (en paraules de Margallo) que. I no directament per mèrit de la diplomàcia catalana!

