Torna el Pacte Fiscal

Dietari 2014 Dimecres, 3.5.2017. 20:12 h

Avui ha estat dia de debat pressupostari al Congrés dels Diputats. Els pressupostos de Mariano Rajoy tiraran endavant amb fins i tot menys complicacions de les previstes, gràcies al suport de Ciutadans i... del PNB, quan entre avui i demà se superi el debat de les esmenes a la totalitat presentades per l'oposició. Els bascos tornen a prémer cap avall els peixos del seu cove per poder-hi encabir uns quants més «15 años más de paz fiscal», en diuen.



El conservadorisme basc, segueix aplicant la vella forma de sempre: el peix al cove que tants bons resultats donava als governs de Jordi Pujol, fins que ja no en va donar més. Els mitjans progressistes han aplaudit aquesta moderació. Fa temps que Urkullu és presentat com a model tant des del catolicisme de La Vanguardia, com des del grup parlamentari de CSQEP i entorn. A Catalunya, la revolució dels somriures no pot ser liderada per un president que ve d’un partit de dretes (però que està sostingut per tota l’esquerra), però a Euskadi sí poden exercir un conservadorisme des de... la dreta.



El lehendakari fa el que creu que ha de fer, més peix al cove mentre oblida les llibertats nacionals i, de moment, els ciutadans l’avalen perquè ostenta un pacte fiscal, un concert econòmic que li fa de coixí, un regal que cada cop l’opinió pública posa més en entredit. Tot per 1.400 milions: pa per avui i fam per demà. Una llosa que els catalans ens hem tret de sobre.



Sobre el debat ha planat també la moció de censura que Podemos prepara contra Mariano Rajoy. En aquells moments en què la perifèria intervé, quan el Congrés està mig buit, el diputat Joan Tardà ha recordat a un prepotent Cristóbal Montoro que «millor callar». Montoro assenyalava que ells havien estat des de sempre més europeistes que ningú i el veterà diputat republicà li ha recordat el passat de camises blaves i cares al sol dels diputats populars. La presidenta de la cambra, Ana Pastor, només ha intervingut per tallar la intervenció de Tardà quan aquest s’ha referit a la designació dels membres de la corona per part del Generalísimo i, al «estercolero» de la corrupció vinculada a aquesta institució tant i tant opaca.



També ha surat el catastròfic projecte del Castor, aquell magatzem de gas situat en aigües frontereres entre Catalunya i el País Valencià que avui s’ha sabut que podria haver ocasionat un sisme de 6,8 graus. Marca España altre cop i més diners per a Florentino Pérez.



A Palau, avui s’han repartit les tradicionals Creu de Sant Jordi, inclòs el polèmic guardó a Carme Chacón. Una mica abans s’ha filtrat que Artur Mas ha presentat un recurs de cassació on demana l’absolució per la sentència del 9N ja que vulnera el seu dret a presentar-se a eleccions, com també diversos articles de la Constitució. La resistència és notable, però la democràcia a la qual feia tanta referència Montoro, brilla per la seva absència.







Article escrit per Oriol Jordan

