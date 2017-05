Quan trigaran a il·legalitzar la compra d’urnes? S’admeten apostes

Dietari 2014 Dijous, 4.5.2017. 23:28 h

Article escrit per Guifré Jordan

Els pressupostos generals de l'Estat han passat el tràmit que gairebé n'assegura l'aprovació: el. El PNB ha venut un any més el dret a l'autodeterminació del seu país a canvi de diners i als populars ja els surten els números. Això, però, condemna Catalunya un any més al model Aznar: la meitat de la inversió en infraestructures total es dedicarà a l'AVE,, i la llengua i cultura espanyoles -amb centre neuràlgic a Madrid- seran les 'úniques' que tindran importància. Així, Montoro gastarà 84 milions en els museus del Prado i Reina Sofía, i només 3 per la suma de tots els museus catalans. De la mateixa manera, lSón uns números que va aportar ahir el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà, de la maneta d'una denúncia que va fer a, amb noms com ACS, Acciona, Ferrovial, Telefónica o Iberdrola. La seva reflexió volia demostrar que mentre les empreses que triomfen a Espanya ho fan tutelades pel govern, que no camina cap a la globalització –ni innovació, ni modernitat, ni mirar fora, sinó AVEs i vetos a les energies renovables–, al contrari que a Corea del Sud, amb companyies com Samsung, KIA o Hyundai. Els dos estats són d’una mida equivalent i, mentreQuan s’ha confirmat avui que els pressupostos continuen endavant, Tardà no s’ha estalviat d’advertir Madrid dient que la Generalitat “obrirà els col·legis electorals la segona quinzena de setembre”. Sembla que aquesta vegada s’ho van creient. I si no, avui n’han tingut una mostra més., tal com s’ha sabut aquest vespre. Sí, de les de veritat, no de cartró. I no, no és un tema gens menorValdran uns 200.000 euros i l’excusa oficial és dir que són per a unes eleccions futures o una consulta no referendària. Amb tot, amb el pretext que no són necessàries perquè el ministeri d’Interior sempre en cedeix a cada contesa –LEGAL, és clar?

