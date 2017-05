Quin paper jugarà l'economia en el clímax del procés?

Dietari 2014 Dissabte, 6.5.2017. 21:18 h

Article escrit per Guifré Jordan

El viatge d'Oriol Junqueras aquesta setmana als EUA ens fa adonar, i no pels pressupostos, que ja van ser referendats pels 72 diputats independentistes fa un parell de mesos. L'amenaça dea la Generalitat per part de l'Estat, laen cas d'independència no acordada, la importància d'obrir negociacions amb organismes supranacionals per aconseguir finançament per engegar el nou estat, la possibilitat de tornar a emetre deute i deixar el FLA, l'estabilitat pressupostària... Tots poden ser factors clau en els propers mesos. I per saber fins a quin punt ho seran, el Dietari ha parlat amb el secretari d'Economia,Un dels 'homes de Junqueras' més destacats i joves figures d'ERC més prometedores, Aragonès, explica que s'estan tenint contactes amb inversors i que. A més, ha revelat que l'Estat no pot tallar l'aixeta del finançament a la Generalitat. En primer lloc, perquè això voldria dir que, i en segon lloc perquè si s'enfonsa Catalunya econòmicament, l'Estat anirà darrere, donat el pes que té el Principat en el conjunt estatal.Segons ell, a més, l'economia està millorant de manera ràpida i(cosa que no pot fer des de 2012) i deixi el FLA. Esdevenim o no un Estat, tot i que és obvi que una independència econòmica seria molt convenient en el primer cas. Ara bé, creu que si s'aconsegueix la plena sobirania,(és clar, un 15-20% del deute espanyol se l'hauria de 'menjar' Catalunya, però un 15-20% del Museu del Prado, aeroports, carreteres i vies d'AVE de l'Estat també és català).Això es pot interpretar com una amenaça, cosa que podria restar opcions de reconeixements internacionals perquè els països es poden espantar. S'han de mesurar les paraules molt bé. A més, ser un estat vol dir exercir com a tal, així que si Madrid no vol seure,a negociar bilateralment si el referèndum del setembre confirma el Sí. Cert, el plebiscit no està garantit, però a banda de fer moure el 'hàmster' i discutir sobre si es farà o no, s'ha de pensar en el dia després.És probable que succeeixi, ja es preveu estar un temps en els llimbs, però, controlar tots els serveis, la maquinària de l'Estat i tot allò que passa al territori, i s'han de començar a teixir relacions de tu a tu amb altres estats i organismes. Això, fins que caigui el primer reconeixement.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí