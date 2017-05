Paranoia independentista

Dietari 2014 Diumenge, 7.5.2017. 20:12 h

Demà hi ha la primera nova mobilització popular arrel de les compareixences dels membres de la Mesa, amb Carme Forcadell al capdavant, com bé saben. Davant del TSJC, a les 8:30h. Aquesta nova onada de mobilitzacions ve precedida per un debat, el de les urnes, que ha causat una veritable paranoia en el sí de l’independentisme organitzat. És normal, s’acosta el moment.



L’anunci de dijous de l’acord del Govern de la Generalitat per a la compra d’urnes, que posava punt i final a una petita disputa per qui assumia la compra dels 8.000 recipients de metacrilat, va descartar, de passada, l’oferiment de la societat civil per ser nosaltres els qui les compréssim. El mateix 11 d’abril, quan esclatava el petit conflicte a Palau sobre qui havia de comprar les urnes, molts ja ens vàrem oferir a fer-ho. L’oferiment s’ha anat estenent i, fins i tot, Sala i Martín proposava un verkami on ell s’oferia a comprar 10 urnes. La reacció de la gent va ser del tot espontània i, sobretot, va sortir del sí de l’independentisme civil.



La paranoia es va generalitzar ahir arran de l’aparició d’un pressumpte missatge remès per WhatsApp de la Secretaria Nacional de l’ANC, que mai ha arribat per correu electrònic (per tant, com tants i tants missatges que arriben per Whats podria ser fals), i que intentava aturar aquesta onada de solidaritat dient que qui havia de comprar les urnes era el Govern. Efectivament, la gent només va mostrar predisposició a ajudar, si al Govern li suposava un nou atac d’Espanya. El missatge, estrany, seguia advertint-nos: «això ho fan córrer aquells que volen deslegitimar el referèndum i repeteixen el mantra que serà un nou 9N». Tampoc en fem un gra massa, ni ha sortit d’aquells que volen deslegitimar el referèndum ni tampoc serà cap daltavall que el Govern faci un referèndum amb urnes regalades pels ciutadans. Una mica de calma.



I, entremig de la cridòria entre els tripulants de la nau sobiranista, apareix el FC Barcelona, d’imprevist, i treu un comunicat en el qual anuncia que s’adhereix al Pacte Nacional pel Referèndum, una excel·lent notícia que esperem que es reprodueixi en la resta de clubs catalans que ara tenen una oportunitat única per demostrar que saben exercir la catalanitat tant o millor que el Barça.



Per acabar, un breu exercici dominical de matemàtiques de la mà del sector dels comuns. Jaume Asens ha tornat a repetir aquest matí una de les excuses de les que han fet servir més per espolsar-se la responsabilitat de sortir de la permanent manca de definició nacional: que el PDECat és una trava per ampliar majories. S’entén que perquè ells se sumin no hi ha d’haver el PDECat. Però, què passa si suprimim un dels elements que conformen aquesta majoria social? S’amplia realment? Vegem-ho:

Situació actual simplificada (hi hauríem d'incloure altres partits menors com Demòcrates de Catalunya i d'altres):

-ERC: 1

-PDECAT: 1

-CUP: 1

Total: 3.

Ara fem fora el PDECat i sumem el partit dels Comuns, tal i com proposen una vegada rere l'altra:

-ERC: 1

-Comuns: 1

-CUP: 1

Total: 3

I si enlloc de treure el PDECat hi sumem els comuns (supòsit plantejat per l'independentisme civil i parlamentari)?

-ERC: 1

-PDECat: 1

-Comuns: 1

-CUP: 1

Total: 4.

Menys pals a les rodes, menys excuses, menys mirar-s’ho tot des de la barrera i ja ens apuntarem quan els altres ens ho hagin fet, i més arromangar-se com tothom i amb tothom per guanyar les llibertats populars –les del poble, les de tots, les dels del Sí, el No i els indecisos també, sí. Quina sort que els partits, afortunadament, no voten i les bases tenen més sentit comú que el que alguns prediquen als cartells!

