L’independentisme civil fa un ‘pas al costat’ fins al setembre

Dietari 2014 Dilluns, 8.5.2017. 20:37 h

Article escrit per Guifré Jordan

Nova desfilada independentista davant el TSJC.per haver autoritzat, en tant que membres de la mesa del Parlament, una votació sobre unes mocions que insten el Govern a fer un referèndum. Aquest divendres hi aniran els altres dos membres de la mesa de Junts pel Sí, i el 12 de juny serà el torn de Joan Josep Nuet. I quina ha estat la lectura de molts?És clar, comparant-la amb la del 6 de febrer ha estat un fracàs, però tenint en compte el perfil baix que les entitats sobiranistes li han volgut donat,. Fa tres mesos la mobilització va ser massiva ja que es tractava d’un judici. A més, ara encara hi ha dues marxes més per endavant per donar suport a Lluís Corominas,A banda, no ens enganyem: fins que no hi hagi novetats clares sobre el referèndum, tot serà un bucle, la rutina.. Però és que el discurs unionista que ja avisa de la fi de la independència també és la pura rutina, res de nou, no té cap factor desestabilitzador.i sortir, si cal, a defensar-lo al carrer. Mentrestant, tots aquests mesos d’espera li ‘sobren’ a la gent. Són de transició. Res canviarà si a la manifestació d'avui hi ha 10, 100, 1.000 o 10.000 persones.Amb tot, les entitats malden per mantenir l’activació popular –no necessària ara, però que segur que ressorgirà quan sigui clau– i, en aquest sentit, també ho fan en el sentit econòmic. L’ANC i Òmnium han presentat el que anomenen, un fons que pretenen omplir amb donacions dels ciutadans i que anirà destinat a pagar totes les sancions que la justícia imposi a persones físiques –no entitats– per haver exercit la llibertat d’expressió o hagi intentat garantir el dret a l’autodeterminacióde la iniciativa. Quin paper jugarà aquesta caixa de resistència en el futur immediat del procés?

