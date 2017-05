Comença la guerra de les urnes

Dietari 2014 Dimarts, 9.5.2017. 21:16 h

El Govern de la Generalitat acaba d’iniciar la licitació amb la publicació de l’anunci corresponent al DOGC per comprar les 8.000 urnes que s’estimen necessàries. Ho ha fet a través del departament de Governació, que a la vegada s’ha emparat en unes hipotètiques eleccions al Parlament de Catalunya. La licitació té un valor de 200.000€ i ja s’hi han interessat quatre empreses a les quals no els han tremolat les cames per aconseguir aquest suculent contracte.



El contracte té dues parts, ja que es demana que les empreses siguin tant capaces de fabricar tant urnes de metacrilat com de cartró (unes per 184.000€ i les altres –unes 4.000 de cartró- pels 16.000€ restants). L’acord marc, el model que s’ha triat per licitar en dues fases, contempla ara per ara habilitar una sèrie d’empreses per fabricar les urnes quan sigui convenient, no es fa l’encàrrec directe de moment. Pel que s’entén, en un moment determinat, l’òrgan competent elaborarà el document descriptiu de l’encàrrec.



De fet, sembla una actuació d’una organització que actua en plena clandestinitat, com si la Generalitat encara fos a l’exili. Aquesta preselecció d’empreses ja ha alertat la Fiscalia Superior de Catalunya, que ha començat a preparar la querella, que se sumaria a la causa presentada contra la promoció del registre de catalans a l’exterior acció que es vincula en els preparatius del criminal referèndum, per part d’aquesta organització pseudoterrorista anomenada Generalitat de Catalunya.



Sánez de Santamaría tampoc ha trigat a justificar aquesta actuació de la Fiscalia: «Divendres van fer l'anunci de la compra d'urnes per al referèndum, i ho van dir ells [es referia a les paraules d’Oriol Junqueras durant la seva visita als Estats Units]. Davant de confessió de part, relleu de prova. Després diran que és un brindis al sol, però Espanya és un estat de dret seriós». La vicepresidenta del Govern espanyol ha tingut una baralla amb el membre del PDECat Josep Lluís Cleries, a qui ha acabat dient que el seu partit [el PDECat] ara mateix té el suport de la mida d’una urna. Neus Munté, des del Govern de Catalunya ja ha respost els atacs que arriben des de 600kms enllà: «No permetrem amenaces i intimidacions, tampoc cap a les empreses […] La democràcia necessita urnes. Aquest país necessita i necessitarà urnes».



La notícia ha passat certament desapercebuda per alguns mitjans, que avui estaven entretinguts a seguir vinculant les novetats que ahir els explicava en Guifré sobre el cas Pujol. Molts opinadors feien mans i mànigues avui per intentar seguir relacionant-ho amb el procés independentista i pel mig trobàvem un nou baròmetre del CIS que l’únic canvi que aporta respecte de l’onada anterior és l’intercanvi de posicions entre PSOE (que recupera per molt poc el segon lloc) i Podemos.







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí