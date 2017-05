I, de sobte, ens adonem que ja estem immersos en el frenètic desenllaç

Dietari 2014 Dimecres, 10.5.2017. 20:41 h

Article escrit per Guifré Jordan

Amb les majories i la unitat d'acció a Catalunya i Espanya culminades entre finals de 2016 i principis de 2017, ja vam passar del nus al desenllaç del procés. No obstant, és ara quan la gent s'està començant a adonar perquè ja es van coneixent detalls de la preparació del referèndum i del grau de control que exerceix l'Estat espanyol. El tema de les urnes ho està desfermant tot.El Govern ja ha tirat endavant la licitació per la compra d'urnes, i també té una altra en marxa per les paperetes, la seva impressió i l'elaboració dels manuals per a membres de les meses. I tant en un com en l'altre procés, ja hi ha empreses interessades que no s'arronsen, tot i que la fiscalia ja ha fet córrer que està considerant presentar càrrecs. Una decisió que, si tirés endavant, seria més barroera que totes les que s'han pres prèviament, tenint en compte que Andalusia per exemple té les seves pròpies urnes. Margallo ja ha proposat incautar aquests recipients i intervenir els Mossos.I és que és clar, comencen a veure que si realment hi ha intenció real de tirar pel dret no ho poden aturar només amb accions del govern, fiscalia o Tribunal Constitucional. En el fons, tot és ben simple: urnes, paperetes, col·legis, estructura informàtica, cens i personal de les meses. Sens dubte, aquests dos últims punts seran decisius per garantir que la votació es pot equiparar a una de normal. El referèndum per via electrònica reduïria gairebé a la mínima expressió els riscos, però n'obriria un altre: el món se'l creuria si no veu gent sortint als carrers?Un dels grans factors que també ens està fent obrir els ulls és descobrir part de les 'clavegueres' o 'entranyes' de l'operativa. Resulta que, segons informacions periodístiques, hi ha una mena de nucli dur executor que prendrà les grans decisions en els moments crucials. S'estaria reunint més d'un cop per setmana i estaria preparat per reaccionar en hores si fos necessari. Entre aquest pinyol, es trobarien Artur Mas, David Madí, Joan Puigcercós i Xavier Vendrell, entre d'altres figures que encara estan en actiu. Ningú de la CUP, com a mínim que hagi transcendit. Que no ens haguem de penedir.D'altra banda, es multipliquen les informacions que la fiscalia ha intensificat fins a nivells ridículs el control al detall de tots els moviments de la Generalitat, fins al punt d’investigar una vintena d’empreses informàtiques que podrien estar contribuint a dissenyar l’arquitectura de la votació. Seran capaços d’enviar la Guardia Civil a incautar urnes a l’empresa que les fabriqui abans que no caiguin a mans de la Generalitat? Al seu torn, el TC avui s’ha carregat la llei de consultes que va fer el Tripartit el 2010, fa set anys, i també el Consell per a la Transició Nacional. Desesperació absoluta?

