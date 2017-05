David Pérez intenta desviar l'atenció amb ERC quan el problema és de l'esquerra espanyola

Dietari 2014 Divendres, 12.5.2017. 23:59 h

Quaranta-dos anys després de la mort del dictador, les ferides de la dictadura encara estan obertes. I aquesta és la clau de volta per entendre el per què Espanya és un estat de segona i ho serà per molt temps. Els fills dels vencedors continuen campant per les institucions de l'Estat aturant les tasques pendents de memòria històrica i de reparació del dolor als familiars de les víctimes del franquisme i, és clar, a l'esquerra no li fa cap gràcia pactar els temes d'estat amb la dreta. No són capaços ni de fer una llei d'educació de consens. Això sí, donar la presidència a Rajoy no és problema.

En aquest context, aquesta setmana s'ha obert per enèsima vegada la qüestió, dies després que es conegui que l'ONU tornarà a advertir Espanya per "inacció" en la matèria després de ja fer-ho el 2013. El PSOE ha portat al Congrés un text per instar Rajoy a posar-se les piles fent diverses accions, entre les quals destaca exhumar Franco del Valle de los Caídos. La moció, que no obliga el govern espanyol, s'ha aprovat amb els vots de Podemos i el PDeCAT entre d'altres, i amb l’abstenció del PP i ERC.



Els populars perquè ja estan contents de tenir un lloc d'adoració per un dictador feixista repressor assassí i culpable de crims de guerra. I els republicans perquè trobaven el text poc ambiciós i perquè recordaven que, quan Zapatero (o Felipe González!) ostentava el poder, el PSOE va fer un text de mínims. Podemos també demanava anar més enllà, però hi ha acabat votant a favor, un gest que en aquest cas ha demostrat menys partidisme que ERC.



Amb tot, la inacció continuarà, a diferència de la Generalitat, on el departament de Raül Romeva es pren la matèria molt seriosament i ja s'estan fent feines d'identificació genètica de restes d'assassinats durant la Guerra Civil i d'obertura de fosses comunes. Ara bé, una estranyíssima polèmica ha esclatat aquest dijous quan el diputat del PSC David Pérez ha acusat ERC de bloquejar l'obertura de fosses comunes durant el Tripartit, malgrat la suposada voluntat dels socialistes, per por que es demostrés que també va haver-hi espanyols lluitant a Catalunya durant la Guerra Civil.



Això, segons ell, trencaria un suposat discurs dels republicans de confrontació entre Catalunya i Espanya també en aquest capítol de la història. L'acusació és d'una gravetat extrema, i després que ERC ja hagi reclamat explicacions, Pérez ha dit que demostrarà l'acusació. La suposada intencionalitat d'Esquerra no té ni solta no volta, ja que ningú discuteix que el capítol va ser una Guerra Civil entre esquerres i dretes i que va ser una època de certa germanor i col·laboració entre una part de ciutadans de l'Estat amb Catalunya. I és clar que molts espanyols van anar a lluitar a l'Ebre, així com membres de les brigades internacionals. Es lluitava per salvar tot l'Estat del feixisme, és evident. La llàstima és ara que les complicitats de l'esquerra espanyola siguin tan minses en la nova lluita de Catalunya per salvar una nova llibertat essencial: el dret a l'autodeterminació.



Precisament aquest dret a l’autodeterminació serà el que, tal i com hem sabut aquesta tarda, aniran a reclamar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva a Madrid el 22 de maig, tot just després de l’acte final del Pacte Nacional pel Referèndum. Però d’això ja en parlarem demà.







Article escrit per Guifré Jordan

