El gall infinit de la Marca Espanya

Dietari 2014 Diumenge, 14.5.2017. 23:08 h

Article escrit per Guifré Jordan

Més de vint estats competeixen entre ells en un concurs d'actuacions musicals en directe -bona part estrambòtiques- retransmès simultàniament per desenes de televisions amb votacions de ciutadans d'arreu del continent.. L'èpica desafinació del català Manel Navarro, que va esdevenir la riota a les xarxes en minuts, va valdre-li l'amb només 5 punts, tots de Portugal, que es va endur el certamen.El gall del jove és un element més d'una. En una trobada que he mantingut aquest cap de setmana amb amics de diversos països europeus he rebut preguntes condescendents sobre la situació econòmica ia l'Estat; he hagut d'explicar per enèsima vegada que els nostressón herència de Franco; he admès que les, sinó que cada vegada són més cares, cosa que és, en última instància, responsabilitat d'Espanya, que per això és l'Estat -mentrestant, països com la República Txeca o Noruega no han de pagar; també he hagut d'aguantar veure com elsamb els coneixements, cosa que no és el cas a l'Estat en general.I encara podrien haver sortit molts més temes, com ara les dificultats dels estudiants de doctorat o investigadora per aconseguir; la sempiterna assignatura pendent de l'Estat amb lai la reparació del mal que la guerra i la dictadura va fer a milers i milers de famílies; els milers d'estúpids; o bé la impossibilitat de deixarsi vol continuar aguantant estar relacionada amb tot allò relacionat amb la Marca Espanya. Això sí, a la reunió a la qual he assistit, un casament, sí que se m'ha demanat participar més que ningú a la festa amb DJ posterior al banquet "perquè"... Encara hi ha algú que vulgui formar part de la Marca Espanya?

