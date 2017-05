Dietari 2014 Dilluns, 15.5.2017. 20:12 h

Treuen poc el cap, però van de cara a barraca. Demòcrates de Catalunya, l’escissió independentista de l’extinta Unió, ha proposat avui a Barcelona en Comú donar-li el vot del seu regidor a Barcelona per aprovar els pressupostos, si els comuns es comprometen a votar integrar-se o no a l’òrgan de coordinació del referèndum. A la vegada, han llençat un advertiment a Carles Puigdemont: que tot just pronunciar la conferència a Madrid el proper dilluns, posi data i pregunta ja al referèndum. S’entén, després del cop de porta de Rajoy.



El referèndum unilateral ja comença a estar en boca de tothom, cada vegada més gent en parla donant per descomptat el ‘No’ de l’Estat. De fet, ara seria tot un cop d’efecte que Moncloa s’avingués a negociar. Però les probabilitats que això passi són remotes i és per això que la Generalitat ens aboca a un referèndum unilateral del qual està molt convençuda. Demòcrates tira per la via del partidisme útil malgrat necessitaria el concert de l’ERC d’Alfred Bosch, que no s’hi ha posat de cara.



Això ha fet reflexionar Podem Catalunya que, com dèiem fa un parell de dies, ha desenterrat la destral de guerra per la denominació del nou partit que impulsa Domènech i Colau que inclou la paraula ‘Podem’. Mentre Domènech cansava aquest matí l’audiència d’El Matí de Catalunya Ràdio quan Mònica Terribas li preguntava com casava la República Catalana amb la monarquia espanyola i ell responia el 3% i el Cas Palau, els de Fachín cridaven a decidir entre les bases si donaran suport (quan arribi el cas) al govern de Catalunya amb el referèndum unilateral.



La proposta, que no s’ha concretat encara, però que podria acabar amb una votació telemàtica binària és molt bona. Per una banda, Podem es mostra absolutament més progressista que els comuns catalans (perduts en el laberint de la indefinició de bracet de la puta i la ramoneta) i, per l’altra, això obliga als comuns a fer un pas més endavant per no quedar menys progressistes. Això no fa més que afavorir l’estratègia del Govern (i del país) i eixamplar, ara sí, la majoria política pel referèndum en la forma que sigui, que tothom sap que només podrà ser la unilateral.



El supòsit és ideal, però si la militància de Podem decideix que el partit no se suma a l’òrgan de coordinació del referèndum, perdrem una nova oportunitat de sumar-los -en aquest cas per demèrit d’ells. Això vol dir que, en qualsevol dels casos, hem de tirar endavant amb aquesta convocatòria electoral, perquè serà la única manera que el sector morat vegi que anem de debò que som el carro guanyador.



Sabrà veure el moviment Xavier Domènech? Tots els camins porten a Roma, per molt que es vulgui resistir. Pablo Iglesias va anunciar l’altre dia que assistiria a la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva el 22 de maig a Madrid (dilluns vinent!). El líder d’ECP s’hi ha sumat també avui, no sense estalviar-nos el sermó: «haguéssim preferit que la conferència reflectís la pluralitat del Pacte pel Referèndum». El 22 de maig, el PNR ja haurà acabat la seva feina. La conferència la realitza el Govern perquè és al Govern a qui pertoca negociar la possibilitat d’un referèndum acordat amb l’Estat i, en cas de no haver acord, organitzar-lo i garantir-ne la seva celebració de totes maneres. Una vegada més, a veure si parem de posar pals a les rodes i ens sumem a la causa del poble. De vegades costa de creure que aquests siguin els que després omplen pavellons fent discursos de canvi i revolució.







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí