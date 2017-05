Dietari 2014 Dimarts, 16.5.2017. 22:50 h

Article escrit per Guifré Jordan

1 d'octubre. Aquesta és la data que 'La Vanguardia' (un diari que avui ha arribat als quioscos, a diferència d''El Periódico, que no ho ha fet per primera vegada a la història per una vaga fruit de retallades generades per un gegantí deute del Grupo Zeta) ha publicat avui de possible celebració del referèndum, segons hauria sabut de fonts de la Generalitat.a Barcelona i el dia festiu passa al dilluns 25, cosa que faria que molta gent estigués de pont. El cap de setmana abans seria massa proper al dia assenyalat de l'11 de setembre, un fet que la Comissió de Venècia no recomana. Més aviat seria massa proper a les vacances, mentre queLa data encara no s'ha anunciat oficialment, però, ja que abans hi ha un parell de cites clares: aquest divendres 19i suports de persones i entitats (com el FCBarcelona). Dilluns vinent dia 22 el president, Junqueras i Romeva celebren una conferència a Madrid per demanar per última vegada el referèndum pactat, i la Generalitat romandrà a l'espera d'una resposta. I si no n'hi ha,Un fet que ha de reactivar la societat, que encara s'ho mira tot de reüll.En aquest context, els preparatius discrets de la votació continuen, així com les actuacions persecutòries de l'Estat. Avui... per fer una licitació per comprar urnes! Un fet que ratlla l'absurd i que costarà d'entendre a nivell internacional.A ella i al seu número 2, Francesc Esteve, els acusen de malversació i de ser plenament conscients que amb. Serà capaç algun tribunal d'obrir diligències per aquest fet, tenint en compte que Andalusia va fer una compra idèntica l'any 2000? No tinguin dubte de la resposta si són a l'Estat espanyol.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí