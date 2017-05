La no-campanya del no-referèndum per la no-independència

Dietari 2014 Dijous, 18.5.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

Junts pel Sí ha acabat votant a favor de la proposta de Catalunya Sí que es Pot d’. Un moviment que es pot entendre com una manera de dinamitar l’estratègia dels comuns, que tractava de posar el bloc independentista contra l’espasa i la paret amb el tema per construir una excusa per esborrar-se del plebiscit unilateral. No obstant,La CUP s’hi ha abstingut, amb l’argument que si Catalunya hagués de tirar pel dret, li seriadel codi de bones pràctiques de la Comissió. En especial, la recomanació d’aprovar la llei del referèndum un any abans de la seva celebració i la necessitat que aquesta llei sigui emparada per algun ens superior com ara una constitució. En aquest sentit, Junts pel Sí hi està d’acord, però ha al·legat que la necessitat d’anar a buscar el suport de l’òrgan pertanyent al Consell d’Europa només aplica en el cas d’un referèndum pactat. És a dir,D’altra banda,. Múltiples punts de Barcelona s’han llevat aquest matí amb, cosa que els Mossos ja estan investigant. De fet, uns agents han identificat aquesta matinada in fraganti ja set joves, tres d’ells menors. L’acció s’uneix a la campanya que fa setmanes, amb 96 actes al Principat previstos per aquest maig. Sorprenent, que s’engeguin campanyes d’aquest tipus si la gent suposadament mai s’haurà de decidir entre trencar amb Espanya i mantenir-s’hi.I entretant, al Regne Unit, la primera ministra Theresa May ha presentat el programa electoral dels ‘tories’ amb la majoria absoluta en les eleccions avançades del 8 de juny gairebé a la butxaca., ans al contrari. Ara bé, sí que exigeix que primer s’esperi a la resolució de les negociacions entre el Regne Unit i Brussel·les sobre el Brexit. I una vegada es consumi, serà moment, si s’escau, que els escocesos decideixen si acatar o marxar. May no ha posat com a excusa ni una llei, ni una constitució, ni la suposada necessitat que la totalitat del Regne Unit hagi de votar.

