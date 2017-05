Ens poden escanyar per tots costats, aeroport inclòs

Dietari 2014 Dissabte, 20.5.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

La majoria d’analistes consideren que les declaracions creuades d’ahir de Soraya Sáenz de Santamaría són els primers senyals de vida intel·ligent (o no) del govern espanyol en referència al referèndum, tot i que la majoria. Evidentment ho és. Si bé és la primera vegada que el Consell de Ministres es pren tantes molèsties i redacta un document concret sobre el procés, no hi diu res que no portin anys dient:On és la novetat? No existeix. Només es busca el mateix de sempre, és a dir, aparentar de portes enfora i alhora intentar dilatar fins a l’infinit allò inajornable: una votació autodeterminista. És per aquest motiu quei continuarà tirant pel dret. Com el Dietari constatava fa uns dies, però, això es va animant i encara hi ha d’haver moviments importants a banda i banda.De fet, com sempre, hi haurà moviments de cara a la galeria i. És per això que a hores d’ara ningú descarta que el caos de l’Aeroport del Prat de les últimes setmanes –i que encara dura– sigui intencionat., i pot escanyar el país en aquests decisius mesos amb l’economia, les infraestructures del dia a dia com Rodalies, el turisme i els negocis amb els cues a l’Aeroport del Prat, la judicialització...I també ho pot fer amb l’educació, tot i que no tant pensant en aquests mesos, i és per això que. Tot plegat surt d’un informe d’un sindicat molt minoritari a Catalunya que posa exemples de suposada tergiversació històrica i d’omissió de mencions a Espanya que fa impossible als nens del Principat desenvolupin un sentiment de pertinència a l’Estat. I com més investigacions obrin, menys pertinència hi haurà... Però no ho entenen.Mentrestant, Pedro Sánchez i Susana Díaz esgoten les últimes hores de la campanya d’unesque podrien fer caure el govern espanyol en un moment que necessita estabilitat desesperadament per afrontar el clímax del procés...

