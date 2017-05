Ara sí: Puigdemont ja pot accionar la palanca unilateral

Dietari 2014 Dilluns, 22.5.2017. 22:00 h

Article escrit per Guifré Jordan

Dia carregadíssim d’intensitat política. La jornada ha començat amb la ressaca de les eleccions primàries del PSOE, on va saltar una relativa sorpresa amb unaamb el 40% dels vots i Patxi López va quedar-se amb el 10% restant. La restauració del poder al Partit Socialista del seu líder d’abans del barroer cop d’estat de finals de setembre passat suposa una derrota absoluta de l’establishment. I això que Pedro Sánchez era establishment, i ho voldria continuar sent, però sembla que se l’ha expulsat.Demagògia, falses i mitges veritats i populisme són alguns dels termes que fa servir per parlar de la ‘catastròfica’ notícia. A més,(de moment) gràcies a la gent de base, i fins i tot el govern de Mariano Rajoy podria tremolar. El missatge de la militància és clar: volem Rajoy fora.Sánchez ho ha d’intentar, Pablo Iglesias ja ha dit que retirarà laque prepara (sense opció de ser exitosa) si el PSOE fa un moviment. Però Catalunya continuarà sent la pedra a la sabata, perquè. A aquestes alçades... Potser dinamitar el govern espanyol en el moment clau del procés no és tan mala idea, encara que no sigui a canvi del referèndum!Precisament el plebiscit i la desconnexió ha estat l’altre protagonista del matí també de la mà d’El País. El rotatiu de PRISA ha publicat una, que continua en secret. Del contingut de les filtracions destaca que el text preveu que. No hi ha massa més detalls sucosos i, a més, Junts pel Sí ja ha dit que es tracta d’un esborrany desfasat. Amb tot, laja ha reunit la seva cúpula per mirar si ha d’actuar. Arran d’una informació periodística! Al·lucinant.Precisament el plebiscit ha estat el protagonista d’aquesta tarda a Madrid. Finalment,en un espai cedit per l’Ajuntament de la capital d’Espanya, cosa que ha reportat grans crítiques a Manuela Carmena. Un local amb més de 250 persones, entre les quals desenes de periodistes i diplomàtics internacionals, ha presenciat un president de Catalunya apel·lant al diàleg. Un diàleg, ha recordat, com el de l’Estat espanyol ambel 1977 que va propiciar la restauració de la Generalitat. I sense que cap llei ho emparés.Puigdemont ha demanat, i ha assegurat que estaran disposats a parlar “fins al darrer minut de la pròrroga”. No obstant això, també ha deixat clar que d’una manera o altra el país acabarà votant: “El compromís del Govern amb el poble és inviolable”.Orioltambé ha parlat per donar una visió en positiu de l’economia catalana i per advertir:Abans que ells dos ha intervingut el conseller, que ha donat el toc europeista i ha afirmat: “No hi ha un problema català, però avui Espanya té un problema, que es juga la seva democràcia a Catalunya”.Malgrat que la conferència no ha aportat cap novetat en la narrativa dels membres de l’executiu català,tenint en compte la proximitat del moment clímax. El govern espanyol no només no ha assistit a la cita, sinó que una estona abans, Mariano Rajoy ja ha dit que la Generalitat està plantejant un. És a dir, no té cap intenció de canviar l’actitud, així que ja tot està a les mans de Puigdemont. Ja no queden més gestos de diàleg per carregar-nos més de raons. Després d’uns dies protocol·laris que haurà de deixar a l’espera d’alguna impossible reacció a la Moncloa,

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí