L'Estat mostra la seva por com a resposta a Puigdemont

Amb un llenguatge ben bel·licista, com ara l’ús de mots de la categoria de «golpe de Estado» el Govern espanyol ha respost al «chantaje» de la Generalitat, primer des de la premsa (amb el trist episodi d’El País), fins arribar al president del Govern espanyol.



La conferència d’ahir dels tres representants del Govern de Catalunya va fer molt de mal. Tant, que El País es treia de la màniga un esborrany de llei de Transitorietat jurídica ja desmentit per Junts pel Sí i la CUP, que els servia per tapar la victòria de Pedro Sánchez, i mirar d’aixafar els efectes demolidors de les amables paraules amb les quals Carles Puigdemont es va dirigir a un Estat en hores baixes des de la Cibeles.



Avui, la resta de diaris es feien ressò del text publicat pel rotatiu cada vegada més ancorat a l’extremisme. Val la pena remarcar que els insults formen part de la campanya del ‘No’. El Periódico titulava en portada que «el castellano no seria oficial...». Prenguin nota els defensors d’iniciatives com el manifest Koiné, què n’és de fàcil utilitzar la llengua de l’Estat com a arma llancívola, i com ens pot perjudicar això! Obrim les nostres ments al màxim si ens volem guanyar l’anhelat estat lliure.



El portaveu espanyol, Méndez de Vigo, ha dit avui que la «ley de Transitorietad es un chantaje político y un golpe de Estado». Són les paraules que més s’han sentit durant el dia i que mostren molt clarament una debilitat per part del front mesetari: qui fa xantatge és perquè ostenta una posició de poder. Aprofitem-la. Soraya Sáenz, que ha coincidit a Barcelona amb el president català avui, li ha replicat que «la democràcia tiene el poder de evitar un referéndum». Sembla que des de Madrid s’elevi el to de la resposta per preparar-nos per una resposta militar que ara mateix són incapaços de fer, malgrat l’amago de Dolores de Cospedal.



I finalment s’ha pronunciat Mariano Rajoy, a la vegada que els noticiaris catalans explicaven que Puigdemont enviarà la proposta formal de negociació al president d’Espanya via carta (com feia Artur Mas). Rajoy ha estat molt clar, tant com ahir quan amb un to bastant crispat ja es posava la paraula «chantaje» a la boca, abans de sentir la conferència de Puigdemont, Junqueras i Romeva. Més «chantaje», «respetar la ley»... en el seu agre intercanvi amb els senadors catalans, Rajoy ha acabat dient que la intenció d’aprovar la llei de Transitorietat en un dia «sólo pasa en las peores dictaduras».



I ha tornat a llençar el repte a Puigdemont: que convenci els 350 diputats de la cambra espanyola amb la seva proposta de reforma constitucional. Com ja va dir ahir el president català, el Govern de la Generalitat no tornarà a caure en segons quines provocacions ni trampes per part de gent que no té intencions reals de considerar cap proposta de diàleg. Rajoy ja pot anar-se traient conills del barret per intentar defugir la negociació bilateral entre Governs, que cada dia acosta l’Estat més a prop de l’abisme.



Quedin-se avui amb les declaracions del ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, en relació al caos a l’aeroport d’el Prat, plasmant en una sola afirmació la supèrbia amb la qual es tracten les demandes de Catalunya: «El govern de la nació ni s'ha plantejat transferir les competències» perquè «la Generalitat no sap gestionar», per la qual cosa «gestionaria molt pitjor El Prat que el Govern espanyol». Aquesta ofensiva ha estat resposta ni més ni menys que pel conseller delegat de Norwegian airlines: «Si tingués els drets començaria a volar demà mateix», ha assenyalat Bjørn Kjos, acusant Espanya de vetar la connexió directa entre Barcelona i el Tòquio. Aquesta és la gestió d’Espanya.





