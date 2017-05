Una carta que pot esdevenir una prova en el judici que farà el món

Dietari 2014 Dimecres, 24.5.2017. 23:56 h

Carles Puigdemont ha fet arribar aquest dimecres al seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, la proposta formal d'obertura d'una negociació per celebrar un referèndum a Catalunya. Una missiva que surt de l'acord de Govern pres pels consellers de la Generalitat aquest dimarts que, a la vegada, segons el mateix diu, és conseqüència de les feines del Pacte Nacional pel Referèndum, les manifestacions dels últims anys i els resultats del 27S.



En l'escuet document, Puigdemont deixa anar una frase lapidària que pot ser recordada en el futur depenent de com acabi tot: "Creiem que ha arribat el moment imprescindible perquè els dos governs es puguin asseure a una taula a negociar". A més, recorda al propi cap de l'executiu espanyol que ell mateix ha reconegut en diverses ocasions que "la qüestió catalana és un assumpte d'Estat que requereix la màxima atenció". A banda, menciona que vol discutir els termes del plebiscit mencionant també la Comissió de Venècia, una picada d'ullet a Catalunya Sí que es Pot. El text té tots els números de ser estèril per complir amb el seu objectiu aparent, però sí que pot ser una prova si l'escalada continua i al final la comunitat internacional ha de ser jutge del conflicte Estat-Generalitat.



Fonts de l'executiu espanyol han comentat que Rajoy respondrà a la missiva de Puigdemont d'aquí uns dies, i que probablement ho farà tornant a llançar la proposta que posava Soraya divendres passat sobre la taula: dir a Puigdemont que vagi a defensar el suposat canvi constitucional que hauria d'acceptar un referèndum al Congrés. Tota una aparent trampa per tal de dilatar més allò que el govern català està finalment decidit a fer: posar les urnes. I sembla que aquesta vegada, Rajoy no ho permetrà per cap mitjà. Avui el ministre d'Interior no ha descartat intervenir els Mossos d'Esquadra si és necessari quan se li ha preguntat.