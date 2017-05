El Govern del Regne d’Espanya dóna el tret de sortida a la via unilateral

Dietari 2014 Dijous, 25.5.2017. 20:12 h

El president del Govern d’Espanya, Mariano Rajoy,, Carles Puigdemont. Segurament ho ha fet fins i tot abans de rebre-la físicament, però ja saben que amb les noves tecnologies, la carta arriba abans per Twitter que per via postal tradicional.El joc recorda vagament a les. En aquell moment però, la determinació no era tant clara i l’ambigüitat donava pas a la desconfiança. Mas va trigar setmanes a enviar la carta, i Rajoy encara més a respondre-la. Ara mateix però el context és completament diferent.És per això que Rajoy ha respost amb una missiva que empra un to proper a l’amenaça i amb uns termes poc amables, malgrat la formalitat. El límit de tot diàleg és «eli a l'estat de dret que regeix el nostre país». El president espanyol diu que una negociació bilateral entre ambdós governs podria «furtar» els drets del poble espanyol, i que. Les mencions a l’ordenament constitucional com a font de l’Estat de dret són constants.Rajoy torna a demanar a Puigdemont que vagi ali intenti convèncer-los, sense mostrar cap voluntat d’entesa, o sigui, deixant entreveure la trampa. Coneixedor que, demana al president català que no continuï endavant amb la «greu amenaça a la convivència i l’ordre constitucional».Amb aquesta resposta s’obre automàticament el camí de la unilateralitat. Ja no hi ha més passos possibles per l’acord. Toca seguir ascendint i mostrar laa tots els atacs que vindran. A primera hora del matí en teníem un de nou des d’una altra portada d’El País, que s’està cobrint de gloria aquesta setmana. En el titular deien que el Govern espanyol està disposat a tot per impedir el referèndum català, mentre que al subtítol deixa exactament això:Així que posar les urnes perquè la gent voti és donar mala imatge? El plantejament és tant absurd que cal riure, perquè si no, ens tornaríem bojos.També podem riure, o plorar pel plantejament que ha fet avuiCatalunya de la consulta interna perquè la militància decideixi el posicionament sobre el referèndum unilateral. Diem «decideixi» per dir alguna cosa, perquèque són les següents:-Rebutjar una consulta que no sigui acordada-Fer un nou 9N-Referèndum unilateral, sempre que compti amb una participació massivaLa direcció s’inclina per fer un 9N, i hi dirigeix la militància, com si es tractés d’una dictadura comunista. Aquesta és la nova manera de fer que els diferenciava dels comuns? Per què no es dóna llibertat de vot o es dóna suport al referèndum unilateral? Per què tantes pors a perdre vots?. No pots condicionar el suport a una cosa esperant a després que es produeixi.I fer un nou 9N, després de passar-se tota la legislatura dient que si no es feia un referèndum «amb totes les garanties» no tenia cap sentit perquè ja ho vàrem fer... demostra que. Potser per això Fachín és tan discutit a nivell intern fins a tal punt que una part del partit ha marxat unilateralment a engruixir Catalunya en Comú.