Oxímoron: els comuns, fugint de l’ambigüitat?

Dietari 2014 Divendres, 26.5.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

Moviment als comuns per fugir de l’ambigüitat i posar rumb a l’autodeterminació. És un bon oxímoron, però podria ser cert perquè aquests últims dies sembla que hi hala possibilitat de fer un referèndum és tan taxativa que el diàleg que encara pregonen ja sembla tret d’una pel·lícula de ciència-ficció. Saben que, a excepció d’una moció de censura PSOE-Podemos-ERC-PDeCAT i algú més,, així que res podrà canviar com a mínim fins llavors.La debilitat del seu discurs donat el panorama els ha obligat a fer moviments. Com el Dietari relatava ahir,per triar quin ha de ser el posicionament del partit en cas de convocatòria de referèndum unilateral. El resultats de les deliberacions de les bases, però, són ben previsibles, ja que tant la direcció encapçalada perno vinculant. Una opció ben ambigua i contradictòria, però que ja serveix per arrossegar gent a les urnes. I al final, la votació serà vinculant no en funció al que Puigdemont o Fachin diguin, sinó al nombre de gent que acudeixi als col·legis electorals.D’altra banda, Catalunya en Comú –la branca Colau i Domènech del moviment– s’ha posicionat de manera similar per no quedar-se enrere. Si bé la posició de Podem oficialment quedarà fixada sobre l’11 de juny,. En aquest sentit, ha dit que serà important per prendre la decisió saber si hi haurà suports internacionals, si interpel·larà tothom, si es protegirà als treballadors públics i com actuaran els Mossos.ha reblat. De moment, més predisposició que mai i una cosa és certa: s’ha de fer bé. Per què en lloc de deixar a l’atzar la decisió final dels comuns es comença a escoltar les seves demandes per dir Sí a fer la votació –les que no siguin trampa i impossibles– i

