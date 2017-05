És l’hora de la data i la pregunta

Dietari 2014 Dissabte, 27.5.2017. 20:12 h

Volem ja. Aquest és el missatge que ha traslladat avui -resumidament- la societat civil al president Puigdemont i al Govern català. L’, tots membres de les respectives direccions, en una trobada extraordinària per decidir quin és el següent pas que farà l’independentisme civil.El següent pas està clar, un cop l’executiu català ha obligat l’espanyol a definir-se sobre el referèndum acordat:. Així hem arribat a les portes del mes de juny, el moment en el qual es pressuposava que Puigdemont donarà a conèixer la data del referèndum i la pregunta formulada.El context ja el tenim. Catalunya ha donat la imatge que volia donar a Europa i al món:. Avui ha estat el torn de la cloenda de les jornades del Cercle d’Economia per part de Mariano Rajoy. El president espanyol ha hagut de contrarestar la conferència d’ahir del vicepresident català, Oriol Junqueras, que va vendre optimisme i savoir faire. Tant, que el propi president de Caixabank va admetre que, malgrat el distanciament polític,Que un dirigent independentista transmeti aquesta seguretat als poders fàctics és bo pel futur de Catalunya.. El popular només ha llençat improperis: “la independència de Catalunya seria un trauma de conseqüències terribles". “El PIB català cauria al voltant del 30% i es perdrien totes les ajudes europees perquè,”.Diguin el que diguin, que és igual el que diguin,. Aquest és el nivell argumental avui per avui de l’Estat. La bona notícia és que el nivell argumental sempre ha estat el mateix. En tants anys de procés,- a banda d’amenaces i inhabilitacions-. José Bono, un dels socialistes més populars de la formació, afegia avui a Rajoy en una entrevista a Catalunya Ràdio que “la secessió és un veritable desastre tant per a Catalunya com per a Espanya”. Per Bono, la majoria de catalans no volen la independència. Bé, ho votem i ho descobrim ja?Mentrestant,sense oposició. Bé, hi havia tres candidats més, però els propis ‘rivals’ ja van deixar clar fa uns dies que es presentaven simplement per donar imatge de pluralitat. Fins i tot un va arribar a admetre que votaria per Arrimadas. Bé, molt bé. A l’Estat, mentre el portaveu espanyol tornava a amenaçar amb el 155,i estigui en condicions de donar-hi suport.