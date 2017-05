Què va pensar Felip VI quan va escoltar la xiulada? I què podria haver pensat?

Dietari 2014 Diumenge, 28.5.2017. 22:04 h

Article escrit per Guifré Jordan

No li va fer vergonya? No li va fer vergonya que desenes de milers de persones el xiulessin quan va sortir acompanyat de l’himne d’Espanya? Sí, ahir a la nit, moments abans de la final de la Copa del Rei de futbol que disputaven el Barça i l’Alabès –i que van guanyar per 3 a 1 els culés–,i l’himne de l’Estat espanyol. I ja van unes quantes xiulades en la darrera dècada, tant al Borbó actual, com a l’anterior. Evidentment, la premsa avui en va plena i alguns opinadors ja es mostren indignats, com cada any, però pocs dels que s’enfaden es fan la pregunta:Pagaria per saber realment si el rei Felip VI es va fer la pregunta ahir a la nit mentre mantenia el seu impassible rictus, més enllà de la seva irritació i el, potser, odi als principals dirigents independentistes., “Què hem fet NOSALTRES malament?”, “Com els explicarem als nostres fills que això ha arribat tan lluny?” o “Què podem fer per solucionar de veritat el problema i no per allargassar-lo?”, també servirien com a preguntes per a la reflexió.Mentrestant, als accessos de l’estadi Vicente Calderón de Madridi fins i tot a les grades algun agent solitari també es dedicava a fer-ho. Carles Puigdemont després del matx que és il·legal i que, si s’ha de fer complir tant la llei com es diu, l’Estat haurà de fer activar la fiscalia. En qualsevol cas, després d’aquest divertimento de cap de setmana, demà dilluns començarà una altra–totes ho seran d’alguna manera en els propers mesos– :inclosos, tot i que diuen queperquè això ho hauria de fer el Pacte Nacional pel Referèndum. És clar, les eleccions i els referèndums normals els organitza un conglomerat massiu i heterogeni d’entitats, oi? El sector Colau i companyia no volen ser tan partícips i còmplices de la celebració del referèndum, però saben que els interpel·len.

