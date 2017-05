Dietari 2014 Dilluns, 29.5.2017. 23:55 h

«Puigdemont quiere hacer un referéndum en lugar de escuchar a los catalanes».

Ja hem arribat a l’absurd. Aquesta és una sentència lapidària de les moltes que ens arriben de la Meseta des que Puigdemont va anar a Madrid dilluns passat. L’afirmació és de la vicepresidenta d’Espanya, Soraya Sáenz, abans de la celebració de la cimera convocada per Puigdemont d’aquesta tarda a Palau. Ahir, en la mateixa línia, Albert Rivera demanava en un discurs que el president de Catalunya convoqués eleccions (ells ja han escollit la candidata a la presidència, sense saber si hi haurà eleccions o no): «president, posi les urnes», feia emulant Forcadell amb intenció. Rivera s’aturava un instant, adonant-se de l’absurd i aleshores afegia «las de verdad...», intentant diferenciar les que ell reclama, les de les eleccions, de les del referèndum, les urnes ‘dolentes’.

Espanya ha caigut finalment en el discurs de l’absurd. El parany del Govern de la Generalitat ha estat molt efectiu: Moncloa es veu obligada a defensar coses tant difícils de justificar com que les urnes no són democràcia. Lamentable.



I així, aquesta tarda s’ha celebrat la cimera, on els partits sobiranistes s’han conjurat per donar inici a la via unilateral. Un dels punts mediàticament calents era la negativa dels comuns a assistir-hi, fet contraposat a la presència de Podem Catalunya. La qüestió ha estat divertida, perquè immediatament els mitjans més reaccionaris, on s’hi compta des de fa molt El Periódico, ja han retolat: «La via unilateral agrieta el bloque pro referéndum». Sincerament, algú haurà d’estudiar algun dia aquesta dèria a magnificar desitjos d’aquesta manera tant barroera.



El Periódico publicarà demà aquest titular en portada, com segurament faran altres diaris com El País, a banda dels previsibles. Així torna el discurs que avui sortia novament de la boca d’alguns diputats verds, com Joan Mena, el que diu que el Govern català torna a reduir el suport del 80%.



Un argument fal·laç com pocs, i ells, uns mentiders com pocs. Així de clar. La gent no deixa de voler un referèndum, son ells els únics que es baixen del carro perquè no tenen el suficient valor com per afrontar un procés de desobediència que tantes vegades havien verbalitzat en plena campanya del 27S. Busquin a les hemeroteques, se’n faran creus. Novament advertim: qui baixa del carro del referèndum voluntàriament, sigui amb l’excusa que sigui, és perquè no vol el referèndum, i punt. No hi ha més.



I bé, es preguntaran com és que no parlem d’allò important, la cimera! La cimera no ha decidit res del que tots estem esperant. El president ha volgut reunir partits simplement per escoltar-los, reforçar la cohesió i la unitat interna, i s’ha arribat a la conclusió que, per acorralar encara més als comuns, tornaran a convocar el Pacte Nacional pel Referèndum per compartir diagnòstic. La via unilateral no descarta l’altra, malgrat que, com recordava Anna Gabriel, «a hores d’ara tothom sap que el referèndum no serà acordat».



La pregunta està al caure. Encara que ens sembli que tota l’atenció se centra en convèncer als comuns, els independentistes també fan feina (ERC, CUP, tots els Demòcrates...), feina de pressió a un president que anunciarà molt probablement la data i la pregunta la setmana vinent, després d’haver escoltat tothom. Falta molt poc doncs perquè tot comenci a esclatar i, quan això succeeixi, veurem qui fa costat a Catalunya, i qui no. És així de senzill.





Article escrit per Oriol Jordan

