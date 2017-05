La desesperació espanyola traspassa fronteres fins a l'absurd

Dietari 2014 Dimarts, 30.5.2017. 23:09 h

Article escrit per Guifré Jordan

La reunió d'ahir convocada per Carles Puigdemont a l'entorn del referèndum. Alguns apuntaven que d'allà en sortiria la data i la pregunta pel plebiscit, però el que va sortir va ser l'acord per convocar el Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) per escoltar les entitats i els comuns abans de fixar el dia D. És a dir,i, en conseqüència, a demorar la fase final d'aquest procés.A canvi de què? Del seu suport explícit i unívoc. Això està per veure. Els esforços per sumar tants com sigui possible són claus, però(acabar organitzant una pseudoconsulta estèril després de cedir tant). S'hi ha de posar límit, compte amb no caure més del compte en la teranyina de l'ambigüitat. El PNR es reunirà el. Aquesta vegada, els comuns no ho podran allargar més.D’altra banda, ha transcendit que een una reunió –el país bàltic ocuparà la presidència europea durant el segon semestre d’enguany– per mostrar “fermesa” contra el procés català. Ha explicat al primer ministre i a la presidenta del país queDemanar a Estònia la mateixa actitud intransigent i bel·ligerant que va haver de sofrir de part de l’URSS quan estava lluitant per la independència fa 25 anys!

