I encara comparen l'independentisme amb Trump?

Dietari 2014 Dijous, 1.6.2017. 23:18 h

Article escrit per Guifré Jordan

Donald Trump ha consumat una de les pitjors notícies pel món en els últims temps (després de la seva elecció com a president dels EUA): el seu país s'esborra del Tractat de París contra el canvi climàtic. Després d'un esforç titànic entre virtualment tot el món (grans potències incloses) per consensuar un text conjunt que miri al llegat que podem deixar als nostres fills i néts, cosa que va ser resultat de dècades de conscienciació, arriba Donald Trump i ho engega tot a rodar. La sort és que de moment ningú el segueix i en aquest cas sí que té tots els números de quedar-se sol. Encara hi ha algú que té els setsous de comparar l'independentisme català amb aquest personatge?En qualsevol cas, el procés continua a Catalunya cada vegada enmig d’una olla de grills més eixordadora. I l’actualitat passa per tres dates: d’una banda, els dies immediatament posteriors al 6 de juny, dia en què es reunirà el Pacte Nacional pel Referèndum. En les hores següents, el govern de Catalunya prepara un acte per anunciar data i pregunta amb tota la solemnitat i mediatisme possible. D’altra bnda, l’11 de juny, quan s’ha anunciat una nova mobilització pel referèndum.I per últim, l’agost: Junts pel Sí ha demanat que el Parlament estigui obert a partir del 15 d’agost perquè es pugui tramitar tot el que sigui necessari, i el seu president de grup, Jordi Turull, ha avisat tots els diputats que hauran d’estar disponibles i localitzables durant tot el mes per qualsevol tràmit parlamentari que es necessiti o qualsevol mobilització per defensar el referèndum que pugui ser necessària. Per enèsim any consecutiu, aquest estiu serà mogut. Però aquesta vegada, de veritat.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí