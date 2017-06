El TSJC estira de la branqueta de Gordó, amb la il·lusió de fer caure Mas

Dietari 2014 Divendres, 2.6.2017. 23:27 h

Amb l'acció contra el ja sospitós Germà Gordó, el TSJC intentarà implicar finalment Mas en el Cas 3%, i l'Estat ho aprofitarà per malmetre el procés referendari

L’assumpció de l’antiga Convergència com a aliat necessari i imprescindible al bloc independentista segueix ocasionant maldecaps a la resta de formacions del grup. El TSJC ha obert finalment diligències contra Germà Gordó, mà dreta de Mas i representant de la Nova Convergència, l’ala moderada del nou PDECat que pretenia en darrera instància treure el partit de l’aliança independentista amb la tradicional recepta de la moderació.



En aquest espai ja hem sospitat d’aquest personatge en diverses ocasions. Fins i tot hem arribat a demanar que plegués per no distorsionar el missatge de transparència i de puresa que estan intentant vendre tant el PDECat com ERC, CUP i la resta d’aliats menors. Però sempre acaba sortint alguna nova sorpresa que torna a donar més carnassa a l’argument unionista que intenta relacionar la corrupció amb l’actual govern de Puigdemont i Junqueras.



Corrupció = 3% = Pujol = Mas = Puigdemont = independentisme.



Aquest seria, recordin, el senzill algoritme que fan anar Ciutadans i PP principalment per intentar posar un contrapunt al discurs independentista de la nova república de la democràcia i les urnes. Així de pas miren cap a una altra banda per uns dies als casos de corrupció endèmica que pateix el govern espanyol (estigui governat per PP, PSOE o Cs si es donés el cas). És un discurs molt barat de fer quan es disposa de les eines que té un Estat.



Per això hem de ser exemplar i no n’hi ha prou amb què Gordó renunciï a la presidència de la comissió de Justícia. Cal que deixi també l’acta de diputat i desaparegui del mapa tal i com li ha demanat la CUP, ERC i també de manera implícita la líder del PDECat, Marta Pascal. El pitjor de tot però, és que la implicació de la mà dreta de Mas en aquest afer deixa cada vegada més al descobert la pròpia figura d’Artur Mas.



Estava al corrent de tot? Va permetre que Convergència, quan encara era CiU seguís corrompent-se sense posar-hi mesures? Què passaria si, finalment, Mas és formalment acusat pel TSJC estirant el fil de Gordó i el 3%? Com afectarà això a un moviment independentista que ha fet nombroses vegades pinya al seu costat? Espanya ho sap i de ben segur que trama la manera de fer esclatar el símbol dels convergents –per bé que ja l’han anat arraconant de manera elegant-, si és que té alguna vinculació real amb tot això, en el moment que pugui fer més mal al procés referendari. Compte.







Article escrit per Oriol Jordan

