L’aportació dels comuns: donar carnassa al PP

Dietari 2014 Diumenge, 4.6.2017. 00:42 h

Article escrit per Guifré Jordan

L’aportació dels comuns amb la insistència a instar el govern català a dirigir-se a la Comissió de Venècia ha acabat en un bon cop de mà al PP. En compliment de la resolució del Parlament, el president Puigdemont va enviar fa uns dies una carta a l’esmentada comissió per demanar suport per fer un referèndum pactat. No es referia a les intencions de fer-lo unilateral, però la resposta de l’organisme depenent del Consell d’Europa ha indicat explícitament que un plebiscit així s’ha de fer pactat i a l’empara de la Constitució i “la legislació pertinent”. Així, la gestió proposada pels comuns s’ha saldat en carnassa pel PP.És clar, el govern espanyol i els populars es freguen les mans i interpreten la resposta com un gran cop de porta a la via unilateral, sense ni entrar a valorar que la Comissió veuria totalment positiu que Rajoy s’assegués a negociar. Mentrestant, la Generalitat veu la resposta de manera optimista, també, perquè veu la seva posició oficial de mà estesa reforçada. En qualsevol cas, és un actor de pes en el nivell dels avals internacionals que es mostra escèptic amb la via unilateral.Com reaccionaran els comuns? L’ignoraran i trauran d’una vegada el seu esperit suposadament ‘revolucionari’? Li faran cas i insistiran en la via pactada? O el que és més incoherent però acabaran fent: donar suport a la votació i a la vegada dir que és una mobilització? Flac favor dels comuns al ‘canvi’ i les ganes de canviar el sistema que tantes i tantes vegades expressen en mítings.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí