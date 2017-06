Les ànsies de guanyar aixafant se’ls poden girar en contra

Dietari 2014 Dilluns, 5.6.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

Ens endinsem en una setmana en la qual està previst que sortim de dubtes sobre la data i la pregunta del referèndum. Dijous o divendres es destaparà la informació que el president porta un any rumiant, i. La segona data té un punt dei, si se selecciona, serà per algun motiu en concret. Pot ser que la legislació de la unilateralitat requereixi un temps mínim i és per això que es necessitin més setmanes? En pocs dies sortirem de dubtes.I mentrestant, es continua parlant d’una visita de Puigdemont al Congrés espanyol. Avui el PP ha posat una condició:, per deixar clar que l’Estat està en contra del referèndum. Vol dir que cal? No s’ha adonat ningú al PP que se li pot girar en contra aquesta ànsia de guanyar aixafant? Si Puigdemont –un cop hagi anunciat pregunta i data– acaba visitant el Congrés, demostrarà ganes de dialogar. I alhora,El procés no s’atura a Catalunya, com tampoc s’atura la inestabilitat a nivell mundial.. Capitals com ara París blinden els seus esdeveniments més multitudinaris, mentre que al Regne Unit fins i tot s’han plantejat anul·lar les eleccions que se celebraran aquest dijous. Al final les urnes es posaran, malgrat que l’amenaça és constant. Però el repte de cara al futur proper continua sent massiu.Per cert, els britànics votaran després que fa sis setmanes els conservadors tinguessin una majoria absoluta folgada a la butxaca, a vint punts d’avantatge respecte els laboristes. Ara, a tres dies del dia D, el partit de Jeremy Corbyn és a tres punts de la victòria. Llàstima que no tots els territoris d’Europa puguin dir el mateix...

