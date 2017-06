L’avantsala del gran anunci

Dietari 2014 Dimarts, 6.6.2017. 23:59 h

Aquesta tarda s’ha produït l’esperada reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, que ha resolt dissoldre la seva executiva i iniciar un període d’hivernació per deixar tot el protagonisme als partits en aquesta fase de la unilateralitat. Ho ha fet guardant les formes, ja que Joan Ignasi Elena ha afirmat que «ni avalem ni deixem d’avalar» qualsevol via per aconseguir el referèndum, incloent la unilateralitat.

Aquesta és l’avantsala, doncs, de l’anunci de la data i la pregunta. A partir de demà, el president Puigdemont ja està oficialment legitimat per tirar pel dret. La reunió, celebrada a petició dels comuns ha acabat essent una apel·lació a aquests a que se sumin al moviment democràtic. Catalunya en Comú però, ha demanat deixar en aquest estat d’hivernació latent el Pacte, perquè pugui seguir servint com a fòrum on compartir visions, una proposta que la CUP ha subscrit. Ja fa dies que es comenta que els comuns acabaran acceptant la via unilateral, només com a acte de protesta.



Qui no farà ni tant sols aquest esforç és Pablo Iglesias. El pretès «amic» dels independentistes ho ha deixat de ser quan ha vist que la cosa va de debò i Puigdemont no es deixarà atrapar per la teranyina de Rajoy. El líder de Podemos s’ha tret la careta aquest matí en afirmar que el referèndum per la via unilateral no és possible en l’actual ordenament jurídic. Ah, vella tàctica. Mentre el referèndum semblava impossible, era molt fàcil parlar de dret a decidir i ser l’únic partit que deia donar suport als catalans en la seva croada (i de pas guanyar algunes eleccions a Catalunya), però en el moment de la veritat, tothom queda retratat.



Qui també ha quedat retratat és Germà Gordó. I aquest és un fet greu. El diputat de Junts pel Sí ha anunciat la seva marxa del PDECat sense abandonar l’escó. Per tant, passarà al grup mixt i, molt probablement, l’independentisme pot considerar que acaba de perdre un dels 72 diputats. Ull perquè només queda un marge de tres diputats. El PDECat ha sortit a primera hora del matí a reclamar l’acta de Gordó, i l’ex mà dreta de Mas s’ha defensat dient que divendres va pactar amb el partit deixar la presidència de la comissió de Justícia, però no l’acta de diputat. Gordó també ha amenaçat el PDECat de trencar-lo amb una escissió però l'ara diputat del grup mixt hauria de tenir clar que abandonant el partit mare se'n va directe a fer la travessia del desert. Fundi un partit nou o no, les seves possibilitats d'èxit ara es reduiran a la mínima expressió.



L’error és d’origen. Gordó no hauria d’haver anat mai a les llistes de Junts pel Sí quan molts sabien que era sospitós. Els equilibris interns de la política clàssica i, segurament l’amenaça que suposa excloure algú amb un coneixement tant profund de les entranyes del partit probablement era un luxe que CDC no es podia permetre quan va concebre JxSí.



En qualsevol cas, això torna a ser carnassa per l’unionisme. Tanmateix, la Generalitat no s’arronsarà i veurem el primer xoc quan Puigdemont anunciï data i pregunta. Aquesta és la notícia que tothom espera des de fa més d’un any. Mentre tothom espera a què es produeixi, la reforma del reglament que ha de permetre aprovar lleis via lectura única, ja ha superat el tràmit de la comissió i ara resta a l'espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Gairebé tot a punt doncs.







Article escrit per Oriol Jordan

