Començaran divendres les mesures de força del Gobierno?

Dietari 2014 Dimecres, 7.6.2017. 22:17 h

Article escrit per Guifré Jordan

Divendres, 9 de juny de 2017. Després de moltes especulacions sobre el dia exacte –és ben bé que el procés és ja un món en si mateix un xic malaltís–, aquesta és la data que el president de la Generalitat ha triat per anunciar la data i la pregunta del referèndum., ja que hi intervindran Puigdemont, Junqueras i faran acte de presència la resta de membres del govern i la resta de diputats de Junts pel Sí i la CUP., tant de cara a l'Estat espanyol com la comunitat internacional. La premsa d’arreu del món cada vegada parla una mica més del tema, i cada vegada més informada, però la progressió ha de ser ascendent.Sobretot, però, de cara a la gent de Catalunya, que és l'única que pot donar validesa a la votació anant a les urnes.. També serà molt important l'arquitectura de tot plegat, però és evident que la data i pregunta marcaran un abans i un després en la fase final del procés per la seva transcendència.L'altra sorpresa, més immediata, podria caure a partir del mateix divendres. Començaran ja les mesures de força i d'excepció del govern espanyol?. I ha assegurat que ho farà quan calgui. Calma tensa. Molt tensa.

