Demà comença tot

Dietari 2014 Dijous, 8.6.2017. 22:26 h

Miquel Iceta i la resta de la oposició intenta forçar el filibusterisme parlamentari al màxim per endarrerir com sigui l’aprovació de la modificació del reglament per aprovar lleis en lectura única, justificant-se en què l’objectiu és aprovar la llei de transitorietat jurídica, que en darrer terme busca derogar l’actual marc legal que regeix Catalunya (Estatut i CE). No li falta raó, però tècnicament, fer la modificació és legal. I, en qualsevol cas, portant la reforma al Consell de Garanties, només en retardarà el debat un mes més.



Això no evitarà que els ara 71 diputats de Junts pel Sí i la CUP compareguin demà de bon matí perquè el president Puigdemont i Oriol Junqueras anunciïn la data i la pregunta del referèndum (com avui feia el Kurdistan iranià, que també farà un referèndum unilateral). Màxima pompositat, i màxima unitat. Hi ha qui ha criticat tanta parafernàlia i, fins i tot, algú altre amb un cert grau de miserabilitat gosava utilitzar la mort de l’espanyol mort a l’atac de Londres per fer campanya contra el referèndum independentista. Efectivament, aquest era Enric Juliana de La Vanguardia: «El coratge del jove madrileny Ignacio Echeverría impressiona. Cal honorar-lo. També des de Catalunya. Fraternitat».



No pateixin, el referèndum arribarà igualment, malgrat tots ells i la campanya encoberta del PP de Catalunya d’Albiol. Avui el tema eren les pensions, i l’argument, el lògic: en una Catalunya independent 3 de cada 10 persones no cobrarien les pensions. Ho diu el representant d’un partit que s’està acabant de polir el fons de reserva de la Seguretat Social, mare de Déu. I mentre aquests partits segueixen amb la clàssica campanya del ‘No’, el Govern segueix donant a conèixer a l’exterior el Procés. Junts pel Sí anirà fins a les darreres instàncies judicials internacionals per denunciar el mal anomenat ‘Cas Forcadell’, i seguir posant així pressió sobre l’Estat espanyol, ja que no es deixa de reivindicar l’acord pel referèndum.



D’altra banda, Artur Mas finalment ha donat la cara mb l’afer Germà Gordó que ha arrossegat a Teresa Pitarch. La directora de l’Institut Català de la Dona ha estat cessada pel Govern per la pèrdua de confiança arran de la seva decisió d’estripar el carnet del PDECat, seguint els passos de Germà Gordó. La decisió de fer-la fora era òbvia. Mas ha intentat fer equilibris en una entrevista a El Nacional, on ha considerat comprensible que Gordó hagi volgut mantenir l’escó després d’abandonar la disciplina del PDECat. A la vegada, Mas també comprèn que el nou partit liderat per Marta Pascal i David Bonvehí hagi volgut allunyar-se de qualsevol ombra de dubte. Lògic, se suposa que es tractava de fer un nou partit i començar de zero. Així, Mas ha evitar condemnar l’exconseller de Justícia i l’únic que ha aconseguit és seguir pronunciant la davallada de la seva imatge que, ara sí, està més qüestionada després d’aquest afer. Per què no ha demanat la dimissió completa de Gordó sinó?



I aquest és l’escenari en el qual es troba el nostre estimat petit país el dia abans de l’anunci que ha de començar a canviar-ho tot. Demà tindrem finalment la concreció per la qual tant hem lluitat, i haurem de començar a esmolar ben bé les eines.





Article escrit per Oriol Jordan

