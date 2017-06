L'entrevista que ha fet callar moltes boques

Dietari 2014 Diumenge, 11.6.2017. 23:23 h

Article escrit per Guifré Jordan

L’anunci de la data i la pregunta de divendres ha tingut el seu desenvolupament en unaaquest diumenge a la nit a TV3 en horari de prime time. En l’estrena de Vicent Sanchis com a entrevistador des de la direcció de la cadena –per cert, ha fet una actuació més incisiva d’allò esperat per aquells qui ja afilaven el ganivet abans d’hora–, els dos líders de l’executiu han impregnat una–cosa que també fa callar boques. De titulars, no n’han donat gaires, però.Els interrogants sobre les detalls organitzatius i logístics encara sobrevolen el referèndum, però sí que els representants del Govern han mostrat. Un fet que cada vegada esdevindrà més important, ja que cada vegada falta menys temps pel Dia D. Ho ha demostrat sobretoti contundent com és habitual. Una actitud molt necessària a partir d’ara i. És clar que a ell li toca donar els detalls de la votació i de moment per estratègia toca no avançar-los.La jornada d’avui també ha tingut com a punt àlgid un acte de les entitats sobiranistes a favor del referèndum a Montjuïc., on s’ha sentit moltes veus. Entre les quals, la de l’entrenador de futbol, que ha llegit el manifest en català, castellà i anglès. “Votarem encara que l’Estat espanyol no ho vulgui”, és la frase que ha fet més furor de l’exfutbolista. Guardiola és un símbol que continua remant cap a la independència, però aquests quatre mesos escassos fins l’1 d’octubre molteshan de fer un pas endavant. No només els de sempre.En qualsevol cas, l’exentrenador del Futbol Club Barcelona ajudarà que l’acte d’aquest diumenge tingui un abast més internacional, cosa que també serà clau en les primeres setmanes. De fet, l’anunci de la data i la pregunta del referèndum d’aquest divendres va aconseguir ser. La repercussió va ser equivalent a la d’un Onze de Setembre i, per si això no fos prou, el dia següent quatre grans diaris europeus van publicar una entrevista a Raül Romeva. I el ressò encara ha de ser més gran.

