“Si som un sol poble serem invencibles”

Joan Josep Nuet, el convidat sorpresa a cal TSJC ha anat a declarar escortat per la plana major de l’independentisme i la societat civil avui. Estelades combinades amb banderes republicanes espanyoles han tenyit de revolta popular el Parc de la Ciutadella una vegada més. La policia, per ordre estricta de l’alt tribunal català, no ha deixat que Forcadell i la resta de membres de la Mesa del Parlament acompanyessin Nuet fins al capdamunt de les escales del tribunal. Veritablement, el ridícul és cada dia major.

El líder d’Esquerra Unida i Alternativa, i membre de la Mesa ha respost només les preguntes del seu advocat i ha etzibat al tribunal que ell no és independentista, però sí demòcrata. La situació és veritablement incòmoda per CSQEP, que avui ha hagut de ‘suportar’ aparèixer a la mateixa foto que Puigdemont i Junqueras. Això és Lluís Franco Rabell, però a l’altre extrem del grup parlamentari hi ha Dante Fachín, que en una extensa conversa telefònica amb Mònica Terribas ha deixat entreveure el seu suport al referèndum unilateral. En la mateixa roda de trucades, un xulesc Antonio Balmón feia veure tres vegades seguides que no sabia de quin referèndum li parlava Terribas. Abans, Àngel Ros declarava que Lleida no facilitaria la convocatòria referendària a la Generalitat.



En el context de la defensa dels membres de la Mesa, els advocats de Carme Forcadell han demanat que la líder d’ERC, Marta Rovira, declari com a testimoni per deixar en evidència el caire polític de l’encausament. S’espera que es cridin a declarar més líders polítics de JxSí i la CUP com a testimonis.



«Ja n’hi ha prou d’aquest rotllo». Aquesta és una de les sentències més contundents que ha pronunciat Soraya Sáenz de Santamaría en una entrevista a TVE aquest mateix matí. La vicepresidenta d’Espanya ha titllat de «provocació» la manifestació d’ahir en la qual Pep Guardiola va llegir un manifest en tres llengües que ha donat la volta al món i ha fet bullir de mala manera la premsa unionista (la política i la esportiva). Soraya ha dit que a Catalunya no es deixa parlar als que pensen diferent, que no s’escolten els problemes reals, i que «qualsevol burrada» que es diu des de la Generalitat s’anima al carrer amb manifestacions. Déu n’hi do com s’ha desfogat. Des d’Espanya se segueix venent la idea que tot això acabarà en unes eleccions autonòmiques, un discurs que ha comprat aquí el PSC (Ros hi feia referència). Miquel Iceta serà reescollit cap de llista al Parlament al juliol tot imitant Arrimadas, i Albiol es torna a preparar per ser, de nou, alcaldable a Badalona.



La virreina a Catalunya ha estat rebatuda per un Puigdemont pletòric. Si tant el president com el vicepresident van fer gala d’unió i convicció ahir, tal i com els explicava en Guifré, avui ha deixat caure un nou anunci: el Govern explicarà la llei de transitorietat jurídica com a molt la primera setmana de juliol. Puigdemont deixava caure aquesta petita bomba als micròfons de RAC1 tot remarcant que el contingut de la norma no serà en cap cas el que va publicar fa unes setmanes del tot esparverat El País.



Puigdemont també ha dit que demanarà anar al Congrés a explicar el referèndum, però en cap cas sota la fórmula d’una posterior votació: «L’únic que no s’ha votat encara al Congrés és quina proposta té Espanya per a Catalunya. Deu ser que no en tenen?». El president de la Generalitat ha corroborat que si surt el ‘Sí’ el resultat s’aplicarà, però no el dia següent, ja que començarà un període de negociació a nivell internacional.







Article escrit per Oriol Jordan

