Quan la realitat supera la ficció

En plena tensió política entre Catalunya i l'Estat espanyol, el president de la Generalitat fa públiques data i pregunta del referèndum i l'unionisme en bloc (govern espanyol inclòs) es posa d'acord per dir que es tracta només d'un anunci i té el mateix valor jurídic que haver promès la independència en un míting. És a dir, cap. L'executiu català no ha signat res, precisament perquè l'entramat judicial espanyol no comencés a treballar encara. Però tots els esforços són estèrils.

La fiscalia ha portat al TSJC fins i tot l'anunci, en contradicció amb el discurs oficial. El ministeri públic juga a ser més papista que el Papa i ha inclòs data i pregunta a la querella de la compra d'urnes que afecta la consellera Borràs. Sí, la realitat supera la ficció. I sí, aquesta vegada està molt clar que l'Estat no està disposat a aguantar una nova votació, ni que sigui un 9N bis. Junts pel Sí ja ha qualificat el gest de superació del límit de l'absurditat.

Article escrit per Guifré Jordan

Paralel·lament i sense deixar l'aspecte judicial, que lamentablement sempre és el que mana en tot aquest conflicte, avui s'ha sabut que, Juan María Atutxa, fa una dècada. El Suprem el va vetar després que ell no l'obeís dissolent el grup parlamentari abertzale hereu de Batasuna. El cas és que per inhabilitar-lo , no va ni donar-li la paraula per defensar-se, i és això el que la cort europea lamenta. És clar, la sentència posa en entredit la decisió del Suprem.És una bona notícia pel procés català? No, de fet no ho és gens.. Així, com a mínim a priori, a curt termini, l'independentisme no podrà comptar amb els tribunals europeus, perquè quan decideixin sobre aquesta qüestió, de ben segur que en un sentit o altre el país ja haurà passat pàgina.

