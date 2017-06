L'aranya i la teranyina

Dietari 2014 Divendres, 16.6.2017. 23:47 h

Aquest matí celebràvem que Anna Gabriel fes una crida a la unitat independentista amb l’arribada del temps del referèndum. Les diferències amb Junts pel Sí hi són, però s’han minimitzat al màxim. És l’hora d’aglutinar, i anar tots a una. Fins i tot, la cupaire ha fet una defensa dels Mossos d’Esquadra, en el supòsit que la policia catalana sigui intervinguda per l’Estat.



Anna Gabriel ha fet trempar l’independentisme quan ha criticat obertament el «company de sindicat» Xavier Domènech. La cap de files de facto de la CUP al Parlament es feia creus de com Domènech s’havia deixat entabanar pel discurs de l’Espanya progre, com havia venut els seus ideals revolucionaris per fer de tonto útil de les promeses de canvi de Pablo Iglesias per descavalcar l’independentisme de l’epicentre del debat polític a Catalunya.



Tornant als Mossos, la intervenció venia a tomb de l’anunci de la Generalitat de la convocatòria de 500 noves places per al cos policial, que es concursarien per primera vegada en cinc anys d’aquí a unes setmanes. La sorpresa i el rebombori ha esclatat quan des del ministeri d’Hisenda s’ha enviat una ordre de reduir la convocatòria de 500 a 50, adduint que els pressupostos generals de l’Estat no ho permetien. De moment, les competències i la nòmina dels treballadors del Cos de Mossos d’Esquadra es paga a Catalunya, i és per això que la Generalitat tirarà endavant amb la convocatòria de 500 places.



Com veuen, l’aranya espanyola segueix apropant-se a la seva presa amb l’ànim d’esquarterar-la i devorar-la. I nosaltres de vegades hi caiem de quatre potes. El president Puigdemont anunciava l’altre dia que estava disposat a anar al Congrés a explicar el referèndum, i avui el portaveu espanyol, ben inflat, ha celebrat la «rectificació» de Puigdemont, però l’ha avisat que, si va al Congrés, serà per presentar una proposta que haurà de ser votada sí o sí, justament el que se suposa que Puigdemont volia evitar.



Idò, per què de vegades ens hi enredem sols a la teranyina? La opció Congrés ja havia quedat descartada i ara hem reobert un debat en el que sembla que l’Estat pren la iniciativa. L’anunci de l’aranya no ha acabat aquí. L’Estat ja ha amenaçat als voluntaris que s’apuntin com a personal autoritzat per la Generalitat a participar en la organització del referèndum. Som en aquell moment en el qual els llibres d’història diuen que el poble, conscient que l’Estat no tenia suficients efectius ni prou presons per detenir tants ciutadans, va tirar pel dret i va fer del referèndum un èxit rotund.





Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí