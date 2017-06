Pensen jugar fins i tot amb la seguretat dels catalans?

Dietari 2014 Dissabte, 17.6.2017. 20:12 h

Un dels bucs insígnia de 'caspositat espanyola', Alfonso Guerra, ha obert la boca avui per exigir a Rajoy que apliqui immediatament l'article 155 de la Constitució Espanyola. L'exvicepresident del govern espanyol en època de Felipe González, però, ha anat més lluny de la clàssica al·lusió a la suspensió de l'autonomia catalana: "El único franquismo que queda en España lo representan los dirigentes nacionalistas", ha gosat dir. Per provocacions d'aquestes magnituds i coercions de la llibertat com les que proposa han arribat guerres civils i entre territoris a altres països en la nostra història recent. Ja n'és conscient?

En qualsevol cas, una de les polèmiques dels últims dies sobrevola els funcionaris i els Mossos d'Esquadra, com ahir deia el Dietari. Els primers, perquè han de suportar les amenaces de l'Estat en cas que col·laborin del referèndum. Tanmateix, no queda una altra opció: si la borsa d'agents electorals s'obre a la ciutadania, com s'ha anunciat, és una diferència que es podria perdre respecte al 9N. El Govern no es pot permetre de nou una imatge de voluntaris independentistes controlant la votació. Alguns funcionaris, amb una fórmula o una altra, hauran de fer un pas endavant.