La Nació de Nacions

Dietari 2014 Diumenge, 18.6.2017. 23:58 h

Que les portades dels diaris espanyols plorin avui un torero és la fotografia perfecta del moment on se situa avui l'Estat, i on la Catalunya que planteja un referèndum d'autodeterminació

Setmana negra. L’incendi d’un edifici a Londres i el gravíssim foc que ha calcinat desenes de persones a Portugal, una vegada més, colpeixen la nostra sensibilitat. Si bé és cert que la natura actua obviant qualsevol raó humana, la nostra consciència social i d’espècie no pot fer la vista grossa davant d’aquestes tragèdies.



Malgrat aquestes desgràcies, no podem deixar de realitzar el nostre testimoni polític del dia, una jornada balsàmica per un Pedro Sánchez retornat, que ha rebut l’aval del Congrés del partit per aprovar la nova executiva on no hi haurà cap susanista. Era d’esperar després de com ha anat tot, com ja saben. Curiosament, l’únic moment de certa discrepància, ha estat quan les joventuts del partit han plantejat la possibilitat de fer un referèndum monarquia-república. El congrés socialista ho ha rebutjat, la qual cosa ens pot semblar evident, però no ho hauria de ser tant si anem a buscar l’essència i la història de la centenària formació.



Potser els joves socialistes han agafat la idea de la pregunta del referèndum català. Avui, si han comprat o llegit per internet el Diari ARA, s’hauran trobat amb la primera enquesta que ja sondeja sobre la pregunta que va plantejar Carles Puigdemont. I els resultats de moment són els següents: un 64% del cens participaria del referèndum, i un 42,3% votaria Sí. Els partidaris del No s’enfilarien fins al 38,9%. La mostra analitza més aspectes i dóna la visió dels votants per partit.



És important remarcar que aquesta enquesta situa els potencials votants del No en uns 700.000. Això vol dir que, respecte el 9N 2014, la mobilització dels contraris a la independència passa dels 110.000 als 700.000. Probablement, seria la mobilització de la meitat de l’electorat pur dels contraris a la independència. La dada és bona perquè són suficient gent com per fer del referèndum una convocatòria excel·lent i que entraria dins dels estàndards internacionals (64% de participació), però no prous com per fer triomfar l’unionisme. De totes maneres, no perdem de vista que les enquestes, enquestes són.



Veurem si la resta de mitjans van fent enquestes sobre la convocatòria, o segueixen mantenint el discurs oficial que el referèndum és il·legal i no es farà. Sincerament, els interessa més fer-les (ni que sigui per desestabilitzar) que no fer-les.



Veurem també quina és l’actuació dels partits al respecte. En el Congrés del PSOE, de moment, ja s’ha fet una “il·lusionant” referència a Catalunya: Pedro Sánchez ha tret la pols al gran clàssic: “España es una Nación de Naciones”. La gran frase buida dels discursos dels que s’autoanomenen “amics” de Catalunya quan no governen. El PSOE no acceptarà un referèndum per Catalunya però mirarà d’impulsar una comissió sobre Catalunya. Som on érem, de debò. Sánchez no s’ha mogut ni un mil·límetre del discurs que feia abans de ser destronat del càrrec que ara torna a ocupar: ha tornat a predicar una aliança entre Podemos, Ciutadans i ells i, en cas de no ser possible, ha dit que esperarà a les properes eleccions. I Pablo Iglesias intentant convèncer-lo que ERC ara sí li regalarà els seus vots. Un altre il·luminat que segueix on era fa un any.



Com poden veure, l’Estat no mourà ni un dit quan Catalunya està plantant-li un referèndum unilateral d’independència als morros. L’error històric que comet l’Estat és gravíssim, però avui les portades dels diaris espanyols les ocupava el torero mort per una cornada. «Valor», «de raza». Espanya segueix allà mateix. I amb això els ho hem dit tot.







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí